Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Eğitim hizmetleri ihracatı 2,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin eğitim hizmetleri ihracatı geçen yıl itibarıyla 2,9 milyar dolara ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eğitim hizmetleri ihracatı 2,9 milyar dolara ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 11:15

Ticaret Bakanlığı, eğitim hizmetleri ihracatının 2012 yılından bugüne kadar 15 kat artış göstererek geçen yıl 2 milyar 865 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

'yi eğitim alanında bölgesel cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmenin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "2012 yılından bugüne kadar eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Bu güçlü artış, Bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim hizmetleri ihracatı 2,9 milyar dolara ulaştı

"TÜRKİYE KÜRESEL ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDEN YÜZ 3,5'LİK PAY ALDI"

Açıklamada, sektöre Ticaret Bakanlığınca sağlanan desteklerin bir önceki yıla göre iki kat artarak geçen yıl 162,6 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Bu yılın ağustos ayı itibarıyla sektöre sağlanan destek tutarının ise 66,2 milyon lira olduğuna işaret edilen açıklamada, ⁠yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmalarından ⁠uluslararası pazarlama faaliyetlerine, ⁠uluslararası birimlere yönelik kira, istihdam ve operasyonel giderlerden tanıtım heyet programlarına kadar birçok faaliyetin desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu desteklerle Türkiye'nin uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri konumuna yükseldiği vurgulanarak, "2024-2025 öğretim döneminde ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2012 yılına kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119'a ulaşmıştır. Türkiye, bu yükselişle küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinden yaklaşık yüzde 3,5'lik pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma gelmiştir. Halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız, ülkemizin uluslararası bir eğitim merkezi haline geldiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Eğitim hizmetleri ihracatı 2,9 milyar dolara ulaştı

HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDE MARKA DEĞERİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Türkiye'deki üniversite sayısının 2002 yılında 76 iken bu yıl 208'e yükseldiğinin altı çizilen açıklamada, bu artışla Türkiye'nin, en fazla üniversiteye sahip 25'inci ülke olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eğitim sektörünün yurt dışında tanıtılması amacıyla, Bakanlık destekleriyle bu yıl "Study in Türkiye" markası altında 20 milli katılım fuar organizasyonu gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Sektörde faaliyet gösteren 7 markanın Turquality desteği aldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde bu sayının artması hedeflenmektedir. Üniversitelerimizi ve sektör paydaşlarımızı bu yıl da etkin biçimde desteklemeyi sürdürürken, sektörün sorunlarının ele alındığı, Bakanlığımızca sağlanan desteklerin anlatıldığı, bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği toplantılar düzenlenmiştir. Bakanlık olarak hedefimiz, Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek, uluslararası öğrenci çekim gücünü artırmak ve eğitim ihracatında sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa İstanbul’da yeni dönem! Kurallar baştan yazıldı: 1 Eylül’de başlıyor
Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
ETİKETLER
#Türkiye
#Eğitim Ihracatı
#Uluslararası Öğrenci
#Eğitim Turizmi
#Turquality
#Sektör Desteği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.