 Bengü Sarıkuş

Ekim ayında tarihi rekor: Türkiye ihracatta 270 milyar doları geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdıklarının altını çizerek, "2025 yılı Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, en yüksek Ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son on iki aylık toplamda da 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece 270 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" dedi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 16:14

Bakanı , 2025 yılı Ekim ayı verilerini açıkladı. İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Bolat, Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında kırdıklarının altını çizerek, "2025 yılı Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, en yüksek Ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son on iki aylık toplamda da 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece 270 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında tarihi rekor: Türkiye ihracatta 270 milyar doları geçti

İHRACATTA NET 8,4 MİLYAR DOLARLIK BİR ARTIŞ

2025 yılının ilk 10 ayının 8’inde, mal ihracatımızda artış kaydedildiğini kaydeden Bakan Bolat, "Ayrıca ilk 10 aylık dönemde yüzde 3,9 artış ile ihracatımızda net 8,4 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Hizmetler ihracatının ise Ocak-Ekim 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolar artışla 103,5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Böylece, Ekim ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımızın yüzde 5,4 artışla 121,2 milyar dolara yükseleceğini bekliyoruz. Yılbaşında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara Eylül ayında ulaşmıştık; Ekim ayında ise yıllıklandırılmış olarak toplamda 391,4 milyar dolara ulaşarak bu hedefin de üzerine çıktık" açıklamalarında bulundu.

Ekim ayında tarihi rekor: Türkiye ihracatta 270 milyar doları geçti

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "İhracatımızda; Mart ayında 753 milyon dolarlık, Nisan ayında 1,5 milyar dolarlık, Mayıs ayında 640 milyon dolarlık, Haziran ayında 1,5 milyar dolarlık, Temmuz ayında 2,4 milyar dolarlık artış kaydedilmişti. Ağustos ayında ise 287 milyon dolarlık sınırlı bir azalış gerçekleşmişti. Eylül ayında ise ihracatımızda 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 2,8 artış oranı ile 620 milyon dolarlık artışı kaydedilmişti. Geride bıraktığımız Ekim ayında ise ihracatımızda 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artış oranı ile 527 milyon dolarlık ihracat artışı kaydedilmiştir."

Ekim ayında tarihi rekor: Türkiye ihracatta 270 milyar doları geçti

MAL İHRACATINDA 2024 YILINDA 6,2 MİLYAR DOLAR YILLIK ARTIŞ SAĞLANDI

"2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 oranında artışla 224,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir" diyen Bakan Bolat, mal ihracatında 2023 yılında 1,5 milyar dolar, 2024 yılında 6,2 milyar dolar yıllık artış sağlandığını kaydetti. Bolat, 2025 yılı ilk 10 ayda ise mal ihracatında net 8,4 milyar dolar artış sağlandığını ifade ederek, "Geride bıraktığımız son 30 ayın 22’sinde mal ihracatımızı artırdık. Öte yandan, büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu Ekim ile birlikte son 30 ayın 17'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırdık" diye konuştu.

Ekim ayında tarihi rekor: Türkiye ihracatta 270 milyar doları geçti

EKİM AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 7,4 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Altın ithalatındaki dalgalanmanın etkisi ile Ekim ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 7,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bakan Bolat, "Bu açıkta net altın ithalatının etkisi 2,7 milyar dolar ile öne çıkmaktadır. 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde , bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 oranında artışla 74,4 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece, ilk 10 ayda mal ticaretindeki açık 8,5 milyar dolar artış göstermiştir. Böylelikle yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 12,8 milyar dolar artarak 90,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" diyerek sözlerini tamamladı.

