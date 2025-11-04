Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ekimde dış ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı, açık 7,3 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığının ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini raporuna göre Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 24 milyar 1 milyon dolara, ithalat yüzde 6,6 yükselişle 31 milyar 363 milyon dolara çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
13:38
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
13:38

Ticaret Bakanlığının ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini içeren veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre Ekim 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 yükselerek 24 milyar 1 milyon dolar, yüzde 6,6 artarak 31 milyar 363 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 55 milyar 363 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 24 yükselerek 7 milyar 362 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 3,3 puan azalışla yüzde 76,5'e geriledi. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 4,6 puan gerileyerek yüzde 86,2 olurken enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 1,1 puan azalışla yüzde 96'ya düştü.

Ekimde dış ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı, açık 7,3 milyar dolar oldu

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,9 artış ve 11 milyar 584 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 5,2 azalış ve 8 milyar 341 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 20,5 artış ve 3 milyar 591 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,4 (22 milyar 668 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,3 (785 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (390 milyon dolar) oldu.

Ekimde dış ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı, açık 7,3 milyar dolar oldu

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 3 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 434 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 397 milyon dolarla İngiltere geldi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 46,9 olarak hesaplandı.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 486 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 741 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 659 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT VERİLERİ

Ekimde en çok ithalat yüzde 6,5 artış ve 21 milyar 369 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 20,2 artış ve 5 milyar 46 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 4,2 azalış ve 4 milyar 890 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 84,8 ile imalat sanayisinde (26 milyar 604 milyon dolar), yüzde 10,1 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 165 milyon dolar), yüzde 3,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (961 milyon dolar) hesaplandı.

Ekimde dış ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı, açık 7,3 milyar dolar oldu

Ekimde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 976 milyon dolarla Çin, 3 milyar 507 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 328 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,8 olarak kaydedildi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 453 milyon dolarla AB, 8 milyar 68 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 601 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Ekimde dış ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı, açık 7,3 milyar dolar oldu

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 12,9 ARTTI

GTS kapsamında ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,9 artışla 224 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 6 yükselişle 299 milyar dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 12,9 artışla 74 milyar 422 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75,1 olarak hesaplandı.

