Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elinde altın olan sıkı tutunsun! Dev bankalardan 2026 için rekor tahmini geldi

Kasım 04, 2025 09:29
1
altın fiyatları

Altın fiyatları gündemde kalmaya devam ediyor. Rekor denemelerinin ardından kar satışları ve siyasi gerilimlerle biraz geri çekilen altın için tahminler yine yükselme yönünde. Uluslararası finans kuruluşları da yaptıkları analizler sonucunda 2026 yılında altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor. İşte kritik detaylar...
 

2
Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahmini

Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 575 dolar olarak korudu. Raporda, kıymetli metallerin ise bu yıl rekor seviyelere ulaştığına işaret edilerek, güvenli liman varlıklara olan talep ve merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediği aktarıldı. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altının fiyatının 2025'te yüzde 42 artmasının beklendiği belirtilen raporda, gelecek yıl da yüzde 5 artarak 2015-2019 ortalamasının neredeyse 2 katına çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi.

 

3
Standard Chartered Bank, altın fiyatları

Standard Chartered Bank, altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesine kadar yaklaşmasını, yatırımcılar için piyasaya yeniden girme şansı olarak değerlendiriyor ve "Düşüşü Satın Al" stratejisini öneriyor. Banka, altının ana yükseliş itici güçlerinin sağlam durduğunu belirterek 12 aylık fiyat hedefini 4 bin 500 dolar olarak korudu. Altının onsunun 4 bin 500 doları aşması halinde güncel dolar kuru 42,07 lira seviyelerinde kalırsa gram altının 6 bin lirayı aşması bekleniyor.
 

4
Goldman Sachs altın tahmini

Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek, Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti.

Goldman, "Yükseltilmiş altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin hala net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü özel sektörün portföy çeşitlenmesini nispeten küçük altın piyasasına yönlendirmesi, ETF hacmini tahminimizin üzerine çıkarabilir." dedi.
 

5
altın fiyatları

Citi, kısa vadede altın fiyatlarında önceki iyimser duruşunu geri çekerek 0–3 ay için ons başına 4.000 dolar seviyesinde seyir öngördüğünü açıkladı. Banka, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve Çin-ABD arasında yapılabilecek anlaşma duyurularının önümüzdeki 2–3 hafta içinde altın piyasasında konsolidasyona yol açabileceğini belirtti.

 

6
citi

Altın için kısa vadede temkinli bir görünüm çizen Citi, orta vadede ise temel metallerinde yükseliş bekliyor. Banka, bakırın önümüzdeki 6–12 ay içinde ton başına 12.000 dolara ulaşacağını, alüminyumun ise 2027 yılına kadar ton başına 3.500 dolara tırmanacağını öngörüyor.
 

7
Morgan Stanley

Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.
 

8
Morgan Stanley

Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.

 

9
Wells Fargo

Yatırımcıların merakla takip ettiği 2026 yılına ilişkin altın beklentilerine dair önemli bir güncelleme, ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Wells Fargo’dan geldi. Banka, ons altın için daha önce 3 bin 900 – 4 bin 100 dolar aralığında belirlediği 2026 sonu tahminini, 4 bin 500 – 4 bin 700 dolar bandına yükseltti.

Bu revizyon, altının uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip olduğu görüşünü pekiştirirken, piyasalarda da iyimser bir beklentiye neden olması bekleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.