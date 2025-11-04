Elinde altın olan sıkı tutunsun! Dev bankalardan 2026 için rekor tahmini geldi

Kategoriler
Altın fiyatları gündemde kalmaya devam ediyor. Rekor denemelerinin ardından kar satışları ve siyasi gerilimlerle biraz geri çekilen altın için tahminler yine yükselme yönünde. Uluslararası finans kuruluşları da yaptıkları analizler sonucunda 2026 yılında altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor. İşte kritik detaylar...
Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 3 bin 575 dolar olarak korudu. Raporda, kıymetli metallerin ise bu yıl rekor seviyelere ulaştığına işaret edilerek, güvenli liman varlıklara olan talep ve merkez bankalarının alımlarının bu yükselişi desteklediği aktarıldı. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altının fiyatının 2025'te yüzde 42 artmasının beklendiği belirtilen raporda, gelecek yıl da yüzde 5 artarak 2015-2019 ortalamasının neredeyse 2 katına çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Standard Chartered Bank, altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesine kadar yaklaşmasını, yatırımcılar için piyasaya yeniden girme şansı olarak değerlendiriyor ve "Düşüşü Satın Al" stratejisini öneriyor. Banka, altının ana yükseliş itici güçlerinin sağlam durduğunu belirterek 12 aylık fiyat hedefini 4 bin 500 dolar olarak korudu. Altının onsunun 4 bin 500 doları aşması halinde güncel dolar kuru 42,07 lira seviyelerinde kalırsa gram altının 6 bin lirayı aşması bekleniyor.
Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek, Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti.
Goldman, "Yükseltilmiş altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin hala net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü özel sektörün portföy çeşitlenmesini nispeten küçük altın piyasasına yönlendirmesi, ETF hacmini tahminimizin üzerine çıkarabilir." dedi.
Citi, kısa vadede altın fiyatlarında önceki iyimser duruşunu geri çekerek 0–3 ay için ons başına 4.000 dolar seviyesinde seyir öngördüğünü açıkladı. Banka, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve Çin-ABD arasında yapılabilecek anlaşma duyurularının önümüzdeki 2–3 hafta içinde altın piyasasında konsolidasyona yol açabileceğini belirtti.
Altın için kısa vadede temkinli bir görünüm çizen Citi, orta vadede ise temel metallerinde yükseliş bekliyor. Banka, bakırın önümüzdeki 6–12 ay içinde ton başına 12.000 dolara ulaşacağını, alüminyumun ise 2027 yılına kadar ton başına 3.500 dolara tırmanacağını öngörüyor.
Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.
Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.
Yatırımcıların merakla takip ettiği 2026 yılına ilişkin altın beklentilerine dair önemli bir güncelleme, ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Wells Fargo’dan geldi. Banka, ons altın için daha önce 3 bin 900 – 4 bin 100 dolar aralığında belirlediği 2026 sonu tahminini, 4 bin 500 – 4 bin 700 dolar bandına yükseltti.
Bu revizyon, altının uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip olduğu görüşünü pekiştirirken, piyasalarda da iyimser bir beklentiye neden olması bekleniyor.