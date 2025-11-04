Elinde altın olan sıkı tutunsun! Dev bankalardan 2026 için rekor tahmini geldi

Yatırımcıların merakla takip ettiği 2026 yılına ilişkin altın beklentilerine dair önemli bir güncelleme, ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Wells Fargo’dan geldi. Banka, ons altın için daha önce 3 bin 900 – 4 bin 100 dolar aralığında belirlediği 2026 sonu tahminini, 4 bin 500 – 4 bin 700 dolar bandına yükseltti.

Bu revizyon, altının uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip olduğu görüşünü pekiştirirken, piyasalarda da iyimser bir beklentiye neden olması bekleniyor.