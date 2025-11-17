Emekli maaşını yükseltmenin formülü! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Menü Kapat
Kasım 17, 2025 09:45
1
emekli maaşı

Türkiye’de uzun yıllardır süregelen önemli sosyal güven­lik sorunlarından bi­rinin, çalışanların ücret­lerinin bir kısmının bankadan, bir kısmı­nın ise “elden” öden­mesi olduğunu hatırlatan sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşının yükselmesi için yapılabilecekler konusunda tüm çalışanları ve emekli adaylarını uyardı.
 

2
emekli maaşı

Erdursun, "İşveren ta­rafından SGK’ya düşük ücretle prim bildirilmesi, çalışanların hem çalışma hayatı boyunca hak kayıplarına yol açmakta hem de emeklilik döneminde bağlanacak aylığın ciddi biçimde düşük olmasına neden olmaktadır" diyerek çalışanlara seslendi.

 

3
emekli maaşı

Gerçek ücretinin düşük bildi­rilmesi nedeniyle emekli aylığı düşük bağlanan çalışanlar, işve­rene karşı Hizmet Tespit Davası açabileceğini hatırlatan Erdursun,  kişinin mahkeme sürecinde elden ödeme aldığını, primlerinin düşük bildiril­diğini, gerçekte daha yüksek bir ücretle çalıştığını tanık beyanla­rı, banka hareketleri, işyeri ya­zışmaları, bordro dışı ödeme de­lilleri, meslektaş beyanları, ka­mera görüntüleri gibi pek çok delille ispatlayabileceğini söyledi.
 

4
eksik prim

Erdursun, çalışanın bu davayı kaznaması halinde işverenin eksik bildirdiği primleri gerçek ücret üzerinden SGK'ya ödeyeceğini, prim farklarının gecikme zam­mı ve faizleriyle birlikte tahsil edileceğini, çalışanın emekli aylığının ye­niden hesaplanıp yükseleceğini, çalışanın, geriye dönük emek­li aylığı farklarını da alabileceğini söyledi.
 

5
TÜM ALACAKLARI ARTACAK

TÜM ALACAKLARI ARTACAK

Erdursun, "Ayrıca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi işçilik alacakları da gerçek ücret üzerinden hesaplanır ve iş­veren açısından maddi yük ciddi şekilde artar" dedi.
 

6
ÇALIŞANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

ÇALIŞANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Erdursun,"Elden ödeme aldıklarını is­patlayabilecek her türlü belge ve kaydı muhafaza etmeliler. Emsal ücret araştırmaları yaparak kendi pozisyonlarında­ki çalışanların ücretlerini öğren­meliler. Hak kaybı yaşadıklarını dü­şünüyorlarsa bir sosyal güvenlik veya iş hukuku uzmanından des­tek alarak Hizmet Tespit Davası açabilirler. Emekli aylıklarını gerekirse yeniden hesaplatabilirler" diyerek tüm çalışanları uyardı.

 

TGRT Haber
