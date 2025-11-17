Emekli maaşını yükseltmenin formülü! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Türkiye’de uzun yıllardır süregelen önemli sosyal güven­lik sorunlarından bi­rinin, çalışanların ücret­lerinin bir kısmının bankadan, bir kısmı­nın ise “elden” öden­mesi olduğunu hatırlatan sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşının yükselmesi için yapılabilecekler konusunda tüm çalışanları ve emekli adaylarını uyardı.

