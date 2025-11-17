Emekli maaşını yükseltmenin formülü! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Kategoriler
Türkiye’de uzun yıllardır süregelen önemli sosyal güvenlik sorunlarından birinin, çalışanların ücretlerinin bir kısmının bankadan, bir kısmının ise “elden” ödenmesi olduğunu hatırlatan sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşının yükselmesi için yapılabilecekler konusunda tüm çalışanları ve emekli adaylarını uyardı.
Erdursun, "İşveren tarafından SGK’ya düşük ücretle prim bildirilmesi, çalışanların hem çalışma hayatı boyunca hak kayıplarına yol açmakta hem de emeklilik döneminde bağlanacak aylığın ciddi biçimde düşük olmasına neden olmaktadır" diyerek çalışanlara seslendi.
Gerçek ücretinin düşük bildirilmesi nedeniyle emekli aylığı düşük bağlanan çalışanlar, işverene karşı Hizmet Tespit Davası açabileceğini hatırlatan Erdursun, kişinin mahkeme sürecinde elden ödeme aldığını, primlerinin düşük bildirildiğini, gerçekte daha yüksek bir ücretle çalıştığını tanık beyanları, banka hareketleri, işyeri yazışmaları, bordro dışı ödeme delilleri, meslektaş beyanları, kamera görüntüleri gibi pek çok delille ispatlayabileceğini söyledi.
Erdursun, çalışanın bu davayı kaznaması halinde işverenin eksik bildirdiği primleri gerçek ücret üzerinden SGK'ya ödeyeceğini, prim farklarının gecikme zammı ve faizleriyle birlikte tahsil edileceğini, çalışanın emekli aylığının yeniden hesaplanıp yükseleceğini, çalışanın, geriye dönük emekli aylığı farklarını da alabileceğini söyledi.
Erdursun, "Ayrıca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin gibi işçilik alacakları da gerçek ücret üzerinden hesaplanır ve işveren açısından maddi yük ciddi şekilde artar" dedi.
Erdursun,"Elden ödeme aldıklarını ispatlayabilecek her türlü belge ve kaydı muhafaza etmeliler. Emsal ücret araştırmaları yaparak kendi pozisyonlarındaki çalışanların ücretlerini öğrenmeliler. Hak kaybı yaşadıklarını düşünüyorlarsa bir sosyal güvenlik veya iş hukuku uzmanından destek alarak Hizmet Tespit Davası açabilirler. Emekli aylıklarını gerekirse yeniden hesaplatabilirler" diyerek tüm çalışanları uyardı.