Emekli promosyonlar güncellendi! Kasım rakamları belli oldu

Banka promosyonları emeklinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yüksek tutarlı banka promosyon ödemeleri sunarken bazı kampanyalar ek avantajlarla destekleniyor. Bazı bankaların promosyon şartları şikayetlere konu olsa da emekliler kendilerine uygun kampanyaları yakından takip ediyor.

Kasım aynın gelmesiyle birlikte bankalar yeni promosyon kampanyalarını müşterileriyle buluşturdu. İşte yeni banka banka yeni rakamlar!