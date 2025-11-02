Emekli promosyonlar güncellendi! Kasım rakamları belli oldu

Kategoriler
Banka promosyonları emeklinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yüksek tutarlı banka promosyon ödemeleri sunarken bazı kampanyalar ek avantajlarla destekleniyor. Bazı bankaların promosyon şartları şikayetlere konu olsa da emekliler kendilerine uygun kampanyaları yakından takip ediyor.
Kasım aynın gelmesiyle birlikte bankalar yeni promosyon kampanyalarını müşterileriyle buluşturdu. İşte yeni banka banka yeni rakamlar!
Maaşa göre 5.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar değişen ödemeler emekliler için yeniden şekillendi.
Bazı bankalar ek koşullarla (fatura talimatı, kart kullanımı, ek ürün alma vb.) ödemeleri 30.000 TL’nin üzerine çıkarırken, bazıları “şartsız” nakit ödeme seçeneği sunuyor.
ŞEKERBANK
12.000 TL (ek kampanya ile 27.500 TL’ye kadar)
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek kampanya ürünleri ile toplam ödeme 27.500 TL’ye çıkabiliyor
3 yıl taahhüt şartı var
ING
Şartsız 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL üzeri: 15.000 TL
Kampanya: 1–30 Kasım 2025
GARANTİ BBVA
25.000 TL’ye kadar toplam ödeme
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
10.000 TL’ye kadar bonus (kart harcaması + avans hesap + sigorta)
Kampanya 30 Kasım’a kadar
3 yıl taahhüt + ek ürün şartları var
HALKBANK
12.000 TL’ye kadar promosyon
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ölüm aylığı alanlara (10.000 TL altı) 5.000 TL
VAKIFBANK
12.000 TL’ye kadar nakit ödeme
10.000 TL altı: 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
AKBANK
30.000 TL’ye kadar nakit ödül
15.000 TL’ye kadar promosyon
15.000 TL ek ödül (fatura talimatı + yakın daveti + kart harca
ZİRAAT BANKASI
12.000 TL’ye kadar promosyon
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dâhil
Maaş toplamına göre ödeme
3 yıl taahhüt gerekli
TÜRKİYE FİNANS
29.500 TL’ye kadar promosyon + bonus
9.999 TL altı maaş: 15.500 TL
10.000 – 14.999 TL: 21.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 24.500 TL
20.000 TL üzeri: 29.500 TL