Emekli promosyonlar güncellendi! Kasım rakamları belli oldu

Kasım 02, 2025 09:46
1
Emekli promosyonlar güncellendi! Kasım rakamları belli oldu

Banka promosyonları emeklinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yüksek tutarlı banka promosyon ödemeleri sunarken bazı kampanyalar ek avantajlarla destekleniyor. Bazı bankaların promosyon şartları şikayetlere konu olsa da emekliler kendilerine uygun kampanyaları yakından takip ediyor.

Kasım aynın gelmesiyle birlikte bankalar yeni promosyon kampanyalarını müşterileriyle buluşturdu. İşte yeni banka banka yeni rakamlar! 

2

Maaşa göre 5.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar değişen ödemeler emekliler için yeniden şekillendi.

Bazı bankalar ek koşullarla (fatura talimatı, kart kullanımı, ek ürün alma vb.) ödemeleri 30.000 TL’nin üzerine çıkarırken, bazıları “şartsız” nakit ödeme seçeneği sunuyor.

 

 

3

ŞEKERBANK

12.000 TL (ek kampanya ile 27.500 TL’ye kadar)

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ek kampanya ürünleri ile toplam ödeme 27.500 TL’ye çıkabiliyor

3 yıl taahhüt şartı var

4

ING 

Şartsız 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL üzeri: 15.000 TL

Kampanya: 1–30 Kasım 2025

5

GARANTİ BBVA

25.000 TL’ye kadar toplam ödeme
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
10.000 TL’ye kadar bonus (kart harcaması + avans hesap + sigorta)

Kampanya 30 Kasım’a kadar 
3 yıl taahhüt + ek ürün şartları var

6

HALKBANK

12.000 TL’ye kadar promosyon
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ölüm aylığı alanlara (10.000 TL altı) 5.000 TL

7

VAKIFBANK

12.000 TL’ye kadar nakit ödeme

10.000 TL altı: 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

8

AKBANK

30.000 TL’ye kadar nakit ödül

15.000 TL’ye kadar promosyon
15.000 TL ek ödül (fatura talimatı + yakın daveti + kart harca

9

ZİRAAT BANKASI

12.000 TL’ye kadar promosyon
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dâhil

Maaş toplamına göre ödeme
3 yıl taahhüt gerekli

10

TÜRKİYE FİNANS

29.500 TL’ye kadar promosyon + bonus
9.999 TL altı maaş: 15.500 TL
10.000 – 14.999 TL: 21.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 24.500 TL
20.000 TL üzeri: 29.500 TL

