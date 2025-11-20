Emekli sayısının çalışanı geçtiği şehirler! 5 il dikkat çekti

Kategoriler
Emekli maaşlarına yapılacak zam ve emeklilik şartları vatandaşların her daim gündeminde olmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin yaş ortalaması da her geçen gün yükselmeye ve emekli sayısı da artmaya devam ediyor. Dünya gazetesi Ankara Temsilci Ferit Barış Parlak, bugün Dünya gazetesindeki köşesinde emekli sayısı çalışanları geçen şehirleri yazdı. İşte Parlak'ın o yazısından bir bölüm o illerden öne çıkanlar...
"Nüfus artarken;
15-24 yaş grubundaki genç nüfusumuzun 13 milyonun altına gerilemesi dikkat çekiyor...
Bunun da yaklaşık 10 milyonunu 18-24 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor…
65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS
65 yaş üstü nüfus ise hızla artıyor…
Bu nüfusun 2025 yılında 10 milyonu, 2030 yılında ise 14 milyonu aşması bekleniyor…
Ve…
Bakıma muhtaç yaşlı nüfusun 3 milyona yaklaşacağı hesaplanıyor…
2025 yılı sonunda, 65 yaş üstü nüfusun 10 milyonu aşması beklenirken;
Emekli sayısı 17 milyona koşuyor…
Ve…
16.7 milyon emeklimizin, 2.2 milyonu kayıtlı olarak çalışmaya devam ediyor…
Bazı araştırmalar ve sahada edinilen bilgiler/ izlenimler ise, yaklaşık 3 milyon emeklinin kayıt dışı çalıştığı yönündeki tahminleri destekliyor…
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre:
Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Edirne, Trabzon gibi hem sanayi, hem tarım, hem turizm potansiyeli olan 21 ilimizde yaşayan emekli sayısı, çalışan sayısını geçmiş…
DENİZLİ VE İZMİR DE YAKALAMAK ÜZERE
Aynı özellikteki Denizli, İzmir gibi 8 ilimizde de emekli sayısı, çalışan sayısını yakalamak üzereymiş…"