Emekli sayısının çalışanı geçtiği şehirler! 5 il dikkat çekti

Kasım 20, 2025 09:02
1
Emekli sayısının çalışanı geçtiği şehirler! Listedeki 5 il dikkat çekti

Emekli maaşlarına yapılacak zam ve emeklilik şartları vatandaşların her daim gündeminde olmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin yaş ortalaması da her geçen gün yükselmeye ve emekli sayısı da artmaya devam ediyor. Dünya gazetesi Ankara Temsilci Ferit Barış Parlak, bugün Dünya gazetesindeki köşesinde emekli sayısı çalışanları geçen şehirleri yazdı. İşte Parlak'ın o yazısından bir bölüm o illerden öne çıkanlar... 

2

"Nüfus artarken;

15-24 yaş grubundaki genç nüfusumu­zun 13 milyonun altına gerilemesi dikkat çe­kiyor...

Bunun da yaklaşık 10 milyonunu 18-24 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor…

3

65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS

65 yaş üstü nüfus ise hızla artıyor…

Bu nüfusun 2025 yılında 10 milyonu, 2030 yı­lında ise 14 milyonu aşması bekleniyor…

4

Ve…

Bakıma muhtaç yaşlı nüfusun 3 milyona yak­laşacağı hesaplanıyor…

2025 yılı sonunda, 65 yaş üstü nüfusun 10 milyonu aşması beklenirken;

Emekli sayısı 17 milyona koşuyor…

5

Ve…

16.7 milyon emeklimizin, 2.2 milyonu kayıtlı olarak çalışmaya devam ediyor…

Bazı araştırmalar ve sahada edinilen bilgiler/ izlenimler ise, yaklaşık 3 milyon emeklinin kayıt dışı çalıştığı yönündeki tahminleri destekliyor…

6

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre:

Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Edirne, Trab­zon gibi hem sanayi, hem tarım, hem turizm potansiyeli olan 21 ilimizde yaşayan emekli sa­yısı, çalışan sayısını geçmiş…

7

DENİZLİ VE İZMİR DE YAKALAMAK ÜZERE

Aynı özellikteki Denizli, İzmir gibi 8 ilimizde de emekli sayısı, çalışan sayısını yakalamak üze­reymiş…"

TGRT Haber
