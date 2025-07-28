Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

Erken emeklilik, önemli bir avantaj olsa da emeklinin en üretken ve deneyiminin dorukta olduğu zamanda çalışma hayatından çekilmesi ve düşük emekli maaşıyla geçinmesinin hayatı zorlaştırdığını söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin daha rahat geçinmesi için bazı püf noktaları paylaştı.

Emekli maaşı alan bir kişinin yeniden iş hayatına dönmesi halinde emekli maaşının kesildiğine dikkat çeken Karakaş, emekli olanların maaşlarının kesilmeden gönül rahatlığıyla çalışması için “sosyal güvenlik destek primi” uygulaması da bulunduğunu belirtti.

Ancak bu uygulama mevcut emekliler ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalılığı bulunanlar için geçerli.

SGDP KAPSAMINDAKİ EMEKLİ NE KADAR ÖDEME YAPAR?

Emeklilerin emekli maaşları bağlandıktan sonra ya tüm sigorta kollarına tabi çalışabildiğini ya da sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kapsamında çalışmayı tercih edebildiklerini ifade eden Karakaş, SGDP kapsamında çalışan emeklilerden yüzde 30 oranında prim kesildiğini ve bunun sadece yüzde 7,5’u emekli tarafından ödenip kalan yüzde 22,5 ve yüzde 2,25 oranındaki kısa vadeli sigorta primi işveren tarafından karşılandığını açıkladı.

HANGİ GÖREVLER KAPSAM DAHİLİNDE DEĞİL?

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında (belediyeler, KİT'ler, döner sermayeler vb.) emekliler aylıkları kesilmeden çalışamıyor.

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklisi olan kişiler, emeklilikten sonra kendilerine iş yeri açıp ya da bir iş yerine ortak olurlarsa hiçbir prim kesintisi yapılmıyor.

ÖDENEN PARALAR EMEKLİ AYLIĞINA EKLENMEZ

Emekli olan kişiler SGDP'den yararlanıp yeniden çalışıp maaş alırsa bu yeniden ödenen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına dahil edilmediğini ifade eden Karakaş, ayrıca, SGDP ödemelerinin emekli aylığını artırmadığını da vurguladı.