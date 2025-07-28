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 | Bengü Sarıkuş

Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

Henüz çalışacak kadar sağlığı yerinde olduğu halde emeklilik süresi tamamlanan kişiler yeniden çalışmak istiyor. Ancak bu şekilde de emekli maaşını kaybetmekten korkuyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşı alırken aynı zamanda çalışıp para kazanabilmek için gerekli olan sosyal güvenlik destek primi hakkında tüm detayları paylaştı.

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Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:31

Erken , önemli bir avantaj olsa da emeklinin en üretken ve deneyiminin dorukta olduğu zamanda çalışma hayatından çekilmesi ve düşük emekli maaşıyla geçinmesinin hayatı zorlaştırdığını söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin daha rahat geçinmesi için bazı püf noktaları paylaştı.

Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

alan bir kişinin yeniden iş hayatına dönmesi halinde emekli maaşının kesildiğine dikkat çeken Karakaş, emekli olanların maaşlarının kesilmeden gönül rahatlığıyla çalışması için “sosyal güvenlik destek primi” uygulaması da bulunduğunu belirtti.

Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

Ancak bu uygulama mevcut emekliler ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalılığı bulunanlar için geçerli.

Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

SGDP KAPSAMINDAKİ EMEKLİ NE KADAR ÖDEME YAPAR?

Emeklilerin emekli maaşları bağlandıktan sonra ya tüm sigorta kollarına tabi çalışabildiğini ya da sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kapsamında çalışmayı tercih edebildiklerini ifade eden Karakaş, SGDP kapsamında çalışan emeklilerden yüzde 30 oranında prim kesildiğini ve bunun sadece yüzde 7,5’u emekli tarafından ödenip kalan yüzde 22,5 ve yüzde 2,25 oranındaki kısa vadeli sigorta primi işveren tarafından karşılandığını açıkladı.

Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

HANGİ GÖREVLER KAPSAM DAHİLİNDE DEĞİL?

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında (belediyeler, KİT'ler, döner sermayeler vb.) emekliler aylıkları kesilmeden çalışamıyor.

Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklisi olan kişiler, emeklilikten sonra kendilerine iş yeri açıp ya da bir iş yerine ortak olurlarsa hiçbir prim kesintisi yapılmıyor.

Emeklilerin çift maaş almasının formülü! İsa Karakaş tüm detayları anlattı

ÖDENEN PARALAR EMEKLİ AYLIĞINA EKLENMEZ

Emekli olan kişiler SGDP'den yararlanıp yeniden çalışıp maaş alırsa bu yeniden ödenen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına dahil edilmediğini ifade eden Karakaş, ayrıca, SGDP ödemelerinin emekli aylığını artırmadığını da vurguladı.

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ETİKETLER
#emekli maaşı
#emeklilik
#Sosyal Güvenlik Destek Primi
#Sgdp
#Yanlış Emeklilik
#Eko Emeklilik
#Ekonomi
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