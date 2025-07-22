Emlakçılardan yeni Ali Cengiz oyunu! Cezadan böyle sıyrılıyorlar: İşte uyguladıkları yöntem

Ticaret Bakanlığı'nın geçen mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikle birlikte, internet üzerinden verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle örtüşmeyen ve haklı bir nedene dayanmayan fiyat artışlarına sıkı denetim getirildi. Bu düzenlemeyle birlikte fahiş fiyat artışı yapan hem emlakçılara hem de mülk sahiplerine idari para cezaları uygulanmaya başlandı. Ancak bazı ilan sahipleri bu kuralları aşmanın yollarını aramaya başladı.

İLANDA DÜŞÜK GÖSTERİYOR, TELEFONDA GERÇEK FİYATI SÖYLÜYORLAR

Antalya’da bir emlak ilanı üzerinden ortaya çıkan yeni yöntem dikkat çekti. Bir internet sitesinde 2 milyon 500 bin TL olarak listelenen bir daireyle ilgili bilgi almak için emlakçıyı arayan vatandaş, ilanda belirtilen fiyatın geçerli olmadığını öğrendi. Telefonda konuşan emlakçı, fiyatı euro kuruna endekslediklerini, yönetmelik gereği gerçek tutarı ilanda veremediklerini belirterek dairenin aslında 2 milyon 900 bin liraya satıldığını ifade etti.

"GEREKÇESİZ ARTIŞA GEÇİT YOK"

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, esnafa sık sık uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Ev sahibinden yazılı onay alınmadan fiyat artırmayın" dedi. Fiyat değişikliklerinin gerekçelere dayandırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Çağlar, aksi halde hem emlakçıya hem de mülk sahibine ceza kesildiğini dile getirdi.

ARTIK MÜLK SAHİBİ DE SORUMLU

Kentte uzun süredir emlak sektöründe faaliyet gösteren Halit Mert de cezaların artık sadece emlakçılara değil, doğrudan ev sahiplerine de uygulandığını söyledi. "Kontrolsüz fiyat artışı yapan kişi ya da firmalar, artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor" diyen Mert, ilanlarda yazanla gerçekte talep edilen fiyat arasında fark varsa, tüketicilerin bu durumu mutlaka şikayet etmesi gerektiğini belirtti.

TAŞINMAZLARA TAKİP NUMARASI ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme kapsamında her taşınmaza özel bir numara atanıyor ve bu numara üzerinden ilanların takibi sağlanıyor. Daha önce aynı taşınmaz için ilan verilip kaldırılmışsa, tekrar farklı bir fiyatla ilan açılması durumunda sistem aracılığıyla müdahale edilebiliyor. Bu sayede manipülatif fiyat değişikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“YETKİSİZ KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN”

Mert, yetki belgesi bulunmayan kişilerce verilen ilanların tüketiciyi yanıltabileceğini belirterek, "Fiyat farklılığı beyan eden, belge sunamayan kişilere itibar edilmemeli. Vatandaşlarımız şüpheli ilanlarla karşılaştığında Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunmalı" uyarısında bulundu.