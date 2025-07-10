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 | Onur Kaya

En düşük emekli maaşına zam! Teklif TBMM'de kabul edildi

Emekli maaş düzenlemesinin de yer aldığı 22 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yapılan yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseldi.

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En düşük emekli maaşına zam! Teklif TBMM'de kabul edildi
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 01:32
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 01:54

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. En düşük emekli maaşına artışa ilişkin içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TEKLİF 22 MADDEDEN OLUŞUYOR

22 maddeden oluşan ve Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi, birçok bakanlık ve bağlı kuruluşa dair yeni düzenlemeleri de içeriyor.

KUVVET KOMUTANLARI İÇİN YAŞ KARARI

Buna göre; kuvvet komutanlarının görev süresi de Genelkurmay Başkanı ile eşitlenerek, 72 yaşına kadar görev yapmaları mümkün olacak. Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılan orgeneral ve oramirallerin görev süreleri, Cumhurbaşkanı onayıyla her dönem 1 yıl uzatılabilecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 TL

Düzenlemeye göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinde Kurumu yetkili olacak.

En düşük aylığı ise yapılan zamla 16 bin 881 Türk Lirası'na yükseltilecek.

En düşük emekli maaşına zam! Teklif TBMM'de kabul edildi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Bakanlık personelinin çalışma ve izin günlerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#emekli
#Emekli Maaş Artışı
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#Kuvvet Komutanları
#Hizmet Süresi Uzatma
#Ekonomi
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