22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Enflasyon beklentileri aştı, ASRİAD’dan hükümete çağrı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti. ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine bir değerlendirme yaptı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
11:58
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
11:58

Asrın İş İnsanları Derneği () Genel Başkanı Cemil Yıldız, eylül ayı rakamlarının açıklanması üzerine bir değerlendirme yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada, enflasyonun düşürülme süresinin çok uzadığını, bunun toplumda yorucu ve bıkkınlık verici bir psikolojiye sebebiyet verdiğini, dolayısıyla daha etkin tedbirlerle bu sorunun çözülmesinin elzem olduğu aşamaya gelindiğini ifade etti.

Enflasyon beklentileri aştı, ASRİAD’dan hükümete çağrı

ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, “Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamlara göre; TÜFE yıllık enflasyon 33,29 olurken eylül ayı enflasyonu ise, 3.23 olarak gerçekleşti. Bu rakam, beklentilerin çok üstünde bir yere işaret etti. Gıda konusu, yaşanan bir kısım iklim etkileri dolayısıyla sorunlu hale dönüşmüştü. Ancak altı aylık süre içerisinde konuyla ilgili bir tedbir alınamamış olması dikkat çekmektedir" dedi.

Enflasyon beklentileri aştı, ASRİAD’dan hükümete çağrı

HIZLI SONUÇ ALICI POLİTİKALAR GEREKLİ

Son dönemde sadece politikalarıyla konunun çözümü için uğraşılmasının yeterli olmadığını belirten Yıldız, artık daha etkin ve daha hızlı sonuç alıcı politika üretmek gerektiğini söyledi.

Enflasyon beklentileri aştı, ASRİAD’dan hükümete çağrı

Faizlerin istendiği hızla indirilememiş olması halen yaşanılan; hem pahalılık hem durağanlık sorununu devam ettirdiğini bildiren Yıldız, toplumun enflasyon düşüşüne inancını kaybettiğinin altını çizdi.

Enflasyon beklentileri aştı, ASRİAD’dan hükümete çağrı

Yıldız “Enflasyon yüksek çıktı, öyleyse fazileri pas geçelim” düşüncesi tekrar gündem olursa toplum büyük bir kısır döngünün mağduru olmaya devam edecektir" diyerek konunun aciliyetini vurguladı.

ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#merkez bankası
#faiz
#Asrİad
#Ekonomi
