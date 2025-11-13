Menü Kapat
14°
Ekonomi
Editor
Editor
 | Bengü Sarıkuş

EPDK raporu açıklandı: Lisans sayısı 28 bini aştı, Şarj istasyonları 10 bini geçti

EPDK'nin 2024 yılı faaliyet raporuna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024'te elektrik, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve şarj hizmeti piyasalarına 10 bin 447 lisans verdi.

EPDK raporu açıklandı: Lisans sayısı 28 bini aştı, Şarj istasyonları 10 bini geçti
Düzenleme Kurumu 'nin 2024 yılı faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre piyasasındaki işlemleri, 2023'e kıyasla yüzde 70,2 azalarak 1386'ya geriledi. Bu alanda en fazla lisans, 621 üretim tesisi için düzenlenirken 595 ön lisans ve 156 tedarik lisansı verildi. Bu dönemde lisanslı üretim kapasitesi de toplam 2 bin 552 megavata ulaştı. Bunun 980 megavatı rüzgar, 850 megavatı güneş ve 523 megavatı hidroelektrik kaynaklı oldu. Raporda ayrıca 68 megavatlık üretim lisansının iptal edildiği belirtildi.

EPDK raporu açıklandı: Lisans sayısı 28 bini aştı, Şarj istasyonları 10 bini geçti

8 BİN 944 LİSANS VERİLDİ

Geçen yıl petrol, ve piyasalarında toplam 8 bin 944 lisans verildi. Bunun 6 bin 104'ü petrol, 2 bin 734'ü LPG ve 106'sı doğal gaz alanındaydı. Petrol piyasasında lisans sayısı 2023'e göre yüzde 23,7 artarken en fazla lisans 5 bin 711 adetle bayiliklere verildi. Doğal gaz piyasasında lisans sayısı ise yüzde 30,3 azalırken bu alanda en çok lisans 40 adetle dağıtım faaliyetlerine tahsis edildi. LPG piyasasında dağıtılan lisanslar da yüzde 2,3 düşerken toplam 2 bin 695 adetle otogaz bayilikleri ilk sırada yer aldı.

EPDK raporu açıklandı: Lisans sayısı 28 bini aştı, Şarj istasyonları 10 bini geçti

10 BİN 500'DEN FAZLA ŞARJ İSTASYONU

Bunun yanı sıra geçen yıl şarj hizmeti piyasasında 117 yeni şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Yıl boyunca 14 bin 260 yeni soket devreye alınırken bunların 7 bin 336'sını AC (yavaş şarj), 6 bin 924'ünü ise DC (hızlı şarj) soketleri oluşturdu. Toplam soket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 116,9 artışla 26 bin 462'ye çıktı.

Lisanslı işletmeciler tarafından kurulan 4 bin 834 yeni istasyonla, geçen yılın sonunda Türkiye genelinde toplam 10 bin 516 şarj istasyonuna ulaşıldı. Bu sayı 2023 sonunda 5 bin 682 olarak kaydedilmişti.

EPDK'nin orta vadeli projeksiyonuna göre Türkiye'de elektrikli araç sayısının 2025'te 269 bin 154, 2030'da 1 milyon 321 bin 932, 2035'te ise 3 milyon 307 bin 577'ye çıkması bekleniyor. Buna paralel olarak şarj soketi sayısının 2025'te 46 bin 70, 2030'da 142 bin 824, 2035'te 273 bin 76'ya ulaşması hedefleniyor.

EPDK raporu açıklandı: Lisans sayısı 28 bini aştı, Şarj istasyonları 10 bini geçti

LİSANS SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Geçen yıl sonunda yürürlükteki lisans sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,1 artarak 28 bin 292'ye yükseldi. Bu sayı 2023 sonunda 28 bin 252 olarak kaydedilmişti.

Elektrik piyasasında yürürlükteki lisans sayısı 2024'te yüzde 2,6 artarak 3 bin 333'e çıktı. Doğal gaz piyasasında bu sayı yüzde 4,6 artarak 385'e yükselirken petrol piyasasında lisans sayısı yüzde 0,1 azalarak 13 bin 331'e, LPG piyasasında ise yüzde 0,4 düşüşle 11 bin 68'e geriledi. Öte yandan, dönem sonunda yürürlükteki yeni şarj ağı işletmeci lisans sayısı, 2023'e göre yüzde 4,2 artarak 175'e yükseldi.

