Ev sahipleri kiracıya para ödeyecek! Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Kiracının, kiraladığı yerde sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları, kiracının değil ev sahibinin yükümlülüğünde bulunuyor.

Ev sahibinin karşılaması gereken bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ise şu şekilde sıralanabilir: