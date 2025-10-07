65 yaş aylığı için yeni düzenleme! Artık onlar da faydalanabilecek

KAÇ KİŞİ YAŞLI AYLIĞI ALAMADI?

"Nafaka ve nafaka bağlanması mümkün olanlar" zorunlulukları nedeniyle 2022 yılında 8 bin 356, 2023 yılında 6 bin 654, 2024 yılında ise 8 bin 250" kişi yaşlılık aylığı alamadı.

YAŞLILIK AYLIĞI ÖDEMESİ NE KADAR?

Halen 65 yaş aylığı 5 bin 389 lira olarak üç ayda bir ödeniyor. Bu yılki son ödeme Eylül ayında gerçekleşti ve yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı.

2024 yılında 65 yaş aylığından yararlananların sayısının 805 bin olduğu, bu yıl da 810 binin üzerinde vatandaşın bundan yararlandığı belirtiliyor.