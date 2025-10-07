Menü Kapat
65 yaş aylığı için yeni düzenleme! Artık onlar da faydalanabilecek

Ekim 07, 2025 09:39
1
65 YAŞ AYLIĞI ALAMAYANLARA YENİ DÜZENLEME

Halihazırda 300-500 lira gibi düşük tutarda nafaka aldığı için, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yaşlılık aylığından faydalanamayan kişilerin yaşadığı mağduriyetin yeni bir düzenlemeyle sona erdirilmesi planlanıyor.

2

Günümüzde uygulanan yasaya göre 'nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olan' vatandaşlar yaşlılık aylığı alamıyor. İhtiyacı olmasına karşın binlerce vatandaş sıkıntı yaşıyor.


 

3

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre işte bu mağduriyetin giderilmesi için yasa hazırlığı yapılıyor.

Önümüzdeki dönemde TBMM'ye sunulacak yasa teklifi kapsamında 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar" ifadesi metinden çıkartılacak. Böylece nafaka alan ya da bağlanması mümkün olanlar yaşlılık aylığından yararlanacak.

4

Düzenlemenin gerekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi:
"Bu şart, uygulamada ihtiyaç sahibi birçok vatandaş için mağduriyet yaratmakta ve düzenlemenin amacına ulaşmasını engellemektedir.

Özellikle çok düşük miktarlarda nafaka bağlanan veya fiilen nafaka alamayan bireyler için, nafaka bağlanmış olma şartı sosyal yardım hakkından mahrum kalmalarına neden olmaktadır.


 

5

Bunun yanı sıra, 'nafaka bağlanması mümkün olma' şartı, uygulamada değerlendirilmesi güç bir kriter olduğundan, sosyal yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını zorlaştırmaktadır.

Düzenlemeyle gelirleri yetersiz ve sosyal destek ihtiyacı yüksek olan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak, bu kesimlerin toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır."

6

KAÇ KİŞİ YAŞLI AYLIĞI ALAMADI?

"Nafaka ve nafaka bağlanması mümkün olanlar" zorunlulukları nedeniyle 2022 yılında 8 bin 356, 2023 yılında 6 bin 654, 2024 yılında ise 8 bin 250" kişi yaşlılık aylığı alamadı.

YAŞLILIK AYLIĞI ÖDEMESİ NE KADAR?

Halen 65 yaş aylığı 5 bin 389 lira olarak üç ayda bir ödeniyor. Bu yılki son ödeme Eylül ayında gerçekleşti ve yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı.

2024 yılında 65 yaş aylığından yararlananların sayısının 805 bin olduğu, bu yıl da 810 binin üzerinde vatandaşın bundan yararlandığı belirtiliyor.

