Fed bunu yaparsa altında rekor üstüne rekor gelebilir

ING emtia stratejisti Ewa Manthey, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlama ve enflasyon baskılarının sürmesi nedeniyle üçüncü çeyrek için ons başına ortalama 3.400 dolar, dördüncü çeyrek içinse 3.450 dolar tahmininde bulundu. Bu rakamlar, önceki 3.200 dolarlık öngörüsünün belirgin şekilde üzerinde.

2026’YA KADAR YUKARI YÖNLÜ REVİZE

ING, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2025’in ikinci yarısında agresif faiz indirimleri yapmasını bekliyor. Manthey’e göre bu süreçte altın fiyatı 2026 başında 3.500 doların üzerine çıkabilir. Yeni tahminlere göre, 2026’da ortalama ons fiyatı 3.512 dolar olacak; bu, önceki tahminin yüzde 9 üzerinde.

“Faiz indirimleri hızlandıkça altın yeni rekorlar kırmaya hazır” diyen Manthey, ABD ekonomistlerinin bu yıl kalan dönemde üç, 2026 başında ise iki faiz indirimi öngördüğünü, bunun da piyasa beklentilerinden daha agresif bir tablo çizdiğini belirtiyor.

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMALARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Piyasalar, CME FedWatch Tool verilerine göre, önümüzdeki ay faiz indirimi olasılığını yüzde 90, yıl sonuna kadar üç indirim ihtimalini ise yüzde 50 olarak görüyor. Manthey, Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin de altına güvenli liman talebini artırabileceğini vurguluyor.

Fed Guvernörü Adriana Kugler’in istifası sonrası Başkan Donald Trump’ın yerine Stephen Miran’ı aday göstermesi, Trump’ın faiz indirimi yanlısı isimleri göreve getirme ihtimalini artırıyor. Manthey, “Powell’ın görev süresinin gelecek yıl mayısta dolması da bu tartışmaları büyütüyor” diyor.

MERKEZ BANKALARI VE YATIRIMCI TALEBİ GÜÇLÜ

Manthey, merkez bankalarının ekonomik belirsizlik ve dolar bağımlılığını azaltma isteği nedeniyle altın alımlarını sürdüreceğini öngörüyor. Ayrıca, altın destekli ETF’lere yatırım talebinin yılın ilk yarısında 2020 başından bu yana en hızlı artışı gösterdiğine dikkat çekiyor.

Her ne kadar ETF varlıkları beş yıl önceki rekor seviyenin 300 ton altında olsa da, devam eden ticaret savaşları, yüksek jeopolitik riskler ve genişleyen yatırımcı ilgisi, altın fiyatlarını mevcut seviyelerde güçlü tutuyor. Manthey’e göre, “Fed’in faiz indirimleri, rekor kıran ralliyi yeniden alevlendirecek eksik katalizör olabilir.”