Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Fed bunu yaparsa altında rekor üstüne rekor gelebilir

Altın fiyatları 3.300 doların üzerinde tutunmaya devam ederken, ING emtia stratejisti Ewa Manthey, fiyatların konsolidasyon sürecinden çıkarak yeniden rekor seviyelere tırmanmasının an meselesi olduğunu söylüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fed bunu yaparsa altında rekor üstüne rekor gelebilir
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:38

ING emtia stratejisti Ewa Manthey, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlama ve baskılarının sürmesi nedeniyle üçüncü çeyrek için ons başına ortalama 3.400 dolar, dördüncü çeyrek içinse 3.450 dolar tahmininde bulundu. Bu rakamlar, önceki 3.200 dolarlık öngörüsünün belirgin şekilde üzerinde.

Fed bunu yaparsa altında rekor üstüne rekor gelebilir

2026’YA KADAR YUKARI YÖNLÜ REVİZE

ING, ABD Merkez Bankası’nın () 2025’in ikinci yarısında agresif yapmasını bekliyor. Manthey’e göre bu süreçte altın fiyatı 2026 başında 3.500 doların üzerine çıkabilir. Yeni tahminlere göre, 2026’da ortalama ons fiyatı 3.512 dolar olacak; bu, önceki tahminin yüzde 9 üzerinde.
“Faiz indirimleri hızlandıkça altın yeni rekorlar kırmaya hazır” diyen Manthey, ABD ekonomistlerinin bu yıl kalan dönemde üç, 2026 başında ise iki faiz indirimi öngördüğünü, bunun da piyasa beklentilerinden daha agresif bir tablo çizdiğini belirtiyor.

Fed bunu yaparsa altında rekor üstüne rekor gelebilir

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMALARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Piyasalar, CME FedWatch Tool verilerine göre, önümüzdeki ay faiz indirimi olasılığını yüzde 90, yıl sonuna kadar üç indirim ihtimalini ise yüzde 50 olarak görüyor. Manthey, Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin de altına güvenli liman talebini artırabileceğini vurguluyor.
Fed Guvernörü Adriana Kugler’in istifası sonrası Başkan Donald Trump’ın yerine Stephen Miran’ı aday göstermesi, Trump’ın faiz indirimi yanlısı isimleri göreve getirme ihtimalini artırıyor. Manthey, “Powell’ın görev süresinin gelecek yıl mayısta dolması da bu tartışmaları büyütüyor” diyor.

Fed bunu yaparsa altında rekor üstüne rekor gelebilir

MERKEZ BANKALARI VE YATIRIMCI TALEBİ GÜÇLÜ

Manthey, merkez bankalarının ve dolar bağımlılığını azaltma isteği nedeniyle altın alımlarını sürdüreceğini öngörüyor. Ayrıca, altın destekli ETF’lere yatırım talebinin yılın ilk yarısında 2020 başından bu yana en hızlı artışı gösterdiğine dikkat çekiyor.
Her ne kadar ETF varlıkları beş yıl önceki rekor seviyenin 300 ton altında olsa da, devam eden ticaret savaşları, yüksek jeopolitik riskler ve genişleyen yatırımcı ilgisi, altın fiyatlarını mevcut seviyelerde güçlü tutuyor. Manthey’e göre, “Fed’in faiz indirimleri, rekor kıran ralliyi yeniden alevlendirecek eksik katalizör olabilir.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye faizsiz konut kredisi! İsa Karakaş kimlerin faydalanabileceğini anlattı
Emekli 3 promosyon birden alabilir! İsa Karakaş formülü açıkladı
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#faiz indirimleri
#Enflasyon
#Ekonomik Belirsizlik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.