Genel Sağlık Sigortası artık zamlı ödenecek! İşte devlet desteği alacak kişiler

Habertürk'te yer alan habere göre GSS’ye tabi kişilerin sayısı ağustos ayı itibarıyla 7 milyon 740 bin 811 kişiyi buluyor. Ödeme gücü olmayanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Ağustos ayı itibarıyla söz konusu kişilerden 5 milyon 708 bin 54 kişinin GSS primi devlet tarafından ödeniyor. Geriye kalan 2 milyon 32 bin 757 kişi ise GSS primini kendisi ödemek zorunda.

