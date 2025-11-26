Menü Kapat
Genel Sağlık Sigortası artık zamlı ödenecek! İşte devlet desteği alacak kişiler

Kasım 26, 2025 10:29
1
Genel Sağlık Sigortası primleri

Genel Sağlık Sigortası primleri artık zamlı ödenecek. Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile genel sağlık sigortası (GSS) primleri artırıldı. Kendi primini ödeme gücü olmayan vatandaşların GSS primleri devlet tarafından ödeniyor. Ödeme gücü olmadığının kanıtlanabilmesi için ise vatandaşın gelir testi yaptırması şartı aranıyor. 
 

2
GSS primi

1 ARALIK 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN ZAMLI ÖDENECEK

Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranındaki GSS primi yeni kararla yüzde 6’ya çıkartıldı. Böylece aylık prim tutarı 780,17 TL’den 1560,33 TL’ye yükseldi. GSS primini kendileri ödeyenler 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren yeni tutar üzerinden ödeme yapmak zorunda olacaklar. Bu tutar 1 Ocak 2026 tarihinde ise asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.

 

3
genel sağlık sigortası

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDÜYOR?

Sosyal güvencesi olmayan, işçi, memur veya esnaf gibi zorunlu sigortalı olarak çalışmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında eş, çocuk, anne-babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayan kişiler genel sağlık sigortasına tabi olurlar ve primlerini kendileri öderler. Bu kişiler 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60’ıncı maddesinin (g) fıkrası kapsamında sayılıyorlar.

 

4
GSS

Habertürk'te yer alan habere göre GSS’ye tabi kişilerin sayısı ağustos ayı itibarıyla 7 milyon 740 bin 811 kişiyi buluyor. Ödeme gücü olmayanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Ağustos ayı itibarıyla söz konusu kişilerden 5 milyon 708 bin 54 kişinin GSS primi devlet tarafından ödeniyor. Geriye kalan 2 milyon 32 bin 757 kişi ise GSS primini kendisi ödemek zorunda.
 

5
GSS MUAF

ÇOCUKLARDA GSS YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN BAŞLAR?

2008 yılında çıkartılan 5510 Sayılı Kanun uyarınca, çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar koşulsuz sağlık güvencesinden yararlanıyorlar. Anne babalarının sigortalı bir işte çalışıp çalışmadığına, prim borcu olup olmadığına bakılmıyor. Yaş sınırı lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim mezunlarında 25 olarak uygulanıyor. Öğrenimini yaş sınırı dolmadan tamamlayan öğrenciler, öğrenimi tamamladıktan sonra iki yıl veya yaş sınırı doluncaya kadar GSS priminden muaf olmaya devam ediyorlar.
 

6
Gelir testi

ÖDEME DURUMU OLMAYANLARIN GELİR TESTİ YAPTIRMASI ŞART

GSS primini kendisi ödemek zorunda olan ancak ödeme gücü olmayanlar ikamet ettikleri il veya ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptırmalıdır. Gelir testinde hane içindeki kişi başına aylık gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde aile bireyleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler prim ödemeden genel sağlık sigortasından ücretsiz yararlanırlar. Buna göre, 2025 yılı itibarıyla hane içindeki fert başına gelirin 866,85 TL’nin altında kalması halinde GSS primi devlet tarafından karşılanır. Asgari ücret ocak ayında zamlanacak. Söz konusu limit tutarı yeni yılda asgari ücret zammı oranında artacak.
 

7
GELİR TESTİ BAŞVURUSU GECİKMEDEN YAPTIRILMALI

GELİR TESTİ BAŞVURUSU GECİKMEDEN YAPTIRILMALI

Gelir testine başvuru yapılması için bir süre şartı bulunmuyor. SGK tarafından gönderilen tescil tebligatını izleyen bir ay içerisinde gelir testi yaptıranlar, hane içinde fert başına gelirin söz konusu tutarın altında kalması halinde prim ödemekten kurtulurlar.
 

8

