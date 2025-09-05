Goldman Sachs, Türkiye için faiz tahminini güncelledi

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik faiz indirimi beklentisini 350 baz puandan 200 baz puana çekti. Kurum, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri ve ağustos ayında tahminleri aşan enflasyon oranlarını bu revizyonun temel nedeni olarak gösterdi.

NEDEN REVİZE EDİLDİ?

Goldman Sachs, ikinci çeyrekte beklenenden güçlü gelen GSYH büyümesi ve ağustos ayında tahminleri aşan enflasyon verilerinin bu kararın temel nedeni olduğunu açıkladı.

Kurum değerlendirmesinde, “İkinci çeyrek GSYH büyümesi, zayıf iç talebe rağmen beklentileri fazlasıyla aştı. Aynı zamanda ağustos enflasyonu tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmeler ışığında TCMB’nin önceki toplantıya kıyasla daha ılımlı bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

11 EYLÜL KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar, enflasyon ve büyüme verilerinin seyri doğrultusunda TCMB’nin atacağı adımları yakından izliyor. Merkez Bankası’nın 11 Eylül’deki kararı, hem iç talep hem de enflasyon görünümü açısından kritik önem taşıyor.