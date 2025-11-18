Goldman Sachs'tan altın için '2026' uyarısı! 38 bin TL birden artabilir

Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel petrol piyasasında 2026 için günlük 4,09 milyon varillik fazlalık öngörmesi de tabloyu destekliyor.

2027 SONRASI TOPARLANMA İHTİMALİ

Her ne kadar 2026 için görünüm zayıf olsa da Goldman Sachs, 2027’den itibaren petrol fiyatlarında yeniden toparlanma bekliyor. Buna göre: