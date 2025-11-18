Menü Kapat
Goldman Sachs'tan altın için '2026' uyarısı! 38 bin TL birden artabilir

Amerikan çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının kasım ayında altın alımlarını hızlandırdığını değerlendirerek altının 2026 sonunda 4.900 dolara seviyesine çıkabileceği tahmininde bulundu. Şu anda ons altının 4.000 dolar seviyesinde seyrettiği düşünülürse bu Türk Lirası bazında yaklaşık 38 bin TL'lik bir seviyeye tekabül ediyor. İşte bankanın tahmininden kritik detaylar...    

ABD’li yatırım bankası, altının rekor seviyelere tırmanabileceğini, petrolün ise arz fazlası nedeniyle ciddi şekilde gerileyebileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs, küresel emtia piyasalarına ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. 

 

Banka, özellikle merkez bankalarının kasım ayında hızlanan altın alımlarına dikkat çekiyor. Eylülde yapılan 64 tonluk alım, ağustostaki talebin üç katından fazla. Yani ülkeler rezervlerini çeşitlendirme ve jeopolitik risklere karşı korunma konusunda oldukça kararlı görünüyor.

 

Bu ortamda Goldman Sachs, altının 2026 sonunda 4.900 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Spot altın ise haftaya 4.068 dolar civarında başladı ve yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 55 yükseldi. Ekonomik ve siyasi endişeler, altın fonlarına güçlü girişler ve ABD’de beklenen faiz indirimleri, bu yükselişi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

PETROL FİYATLARINDA SERT BASKI: 'ARZ FAZLA, TALEP ZAYIF'

Banka, petrol tarafında ise çok daha temkinli. Küresel piyasada günlük yaklaşık 2 milyon varillik arz fazlasının 2026’ya kadar fiyatlar üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğini belirtiyor. Goldman Sachs’ın yeni tahminine göre:

Brent petrol: 2026’da ortalama 56 dolar

WTI: 2026’da ortalama 52 dolar

Bu rakamlar, mevcut vadeli fiyatların belirgin şekilde altında. Bankanın değerlendirmesine göre pandemi öncesi planlanan ancak Covid sürecinde ertelenen büyük yatırımlar devreye alındı; OPEC+ da üretim kısıtlamalarını kaldırdı. Buna ABD ve Brezilya gibi üreticilerin ek arzı da eklenince fiyatların yukarı yönlü hareket etmekte zorlandığı belirtiliyor.

 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel petrol piyasasında 2026 için günlük 4,09 milyon varillik fazlalık öngörmesi de tabloyu destekliyor.

2027 SONRASI TOPARLANMA İHTİMALİ

Her ne kadar 2026 için görünüm zayıf olsa da Goldman Sachs, 2027’den itibaren petrol fiyatlarında yeniden toparlanma bekliyor. Buna göre:

 

Brent: 2028 sonunda 80 dolar

WTI: 76 dolar seviyesine çıkabilir.

Yine de banka, risklerin tek yönlü olmadığına dikkat çekerek bir uyarı da ekliyor: Brent petrol, 2026–2027 döneminde 40 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir; öte yandan eğer Rusya arzında sert bir düşüş olursa 70 doların üzerine çıkması da mümkün.  

