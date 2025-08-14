Menü Kapat
29°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Goldman Sachs’tan peş peşe 5 indirim beklentisi

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını, 2026’da ise iki ek adımla gevşeme sürecini sürdüreceğini öngörüyor.

Goldman Sachs’tan peş peşe 5 indirim beklentisi
Bankanın yeni tahmini, son açıklanan ılımlı verilerinin ardından piyasalardaki faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle revize edildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 3’E GERİLEYEBİLİR

Araştırma notuna göre, bu indirimlerle birlikte federal fon oranının mevcut yüzde 4,25-4,50 aralığından yüzde 3-3,25 bandına düşmesi bekleniyor. Tahminler, temmuz ayında ABD tüketici fiyatlarının hazirandaki yüzde 0,3’lük artış sonrası yalnızca yüzde 0,2 yükselerek beklentilere paralel gelmesiyle güncellendi.

Goldman Sachs’tan peş peşe 5 indirim beklentisi

PİYASA BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Vadeli işlem piyasalarında, eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 93 olarak fiyatlanıyor. 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 7 seviyesinde. Yatırımcılar, geçen hafta 60 baz puan olan yıl sonu toplam gevşeme beklentisini 65 baz puana çıkardı.

ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMANIN SEBEBİ

Enflasyondaki ivme kaybında, temmuzda benzin fiyatlarının yüzde 2,2 gerilemesi etkili oldu. Gıda fiyatları ise haziran ve mayısta üst üste yüzde 0,3 artış göstermesinin ardından temmuzda sabit kaldı.

