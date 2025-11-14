Gred ve Mount Anvil'den güçlü ortaklık

Knight Frank Global’in Türkiye’deki resmi ortağı ve ülkenin önde gelen global emlak markası GRED, Londra’da satış rekorları kıran “The Verdean” projesinin üçüncü ve son etabını Türk yatırımcılarla buluşturuyor. Avantajlı fiyatları, özel finansman koşulları ve yüksek getiri potansiyeliyle öne çıkan bu etap, İngiltere’nin en büyük proje geliştiricilerinden Mount Anvil iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez tanıtıldı.



Londra dahil tüm pazarlardan 10 gün önce Türkiye’de satışa sunulan proje kapsamında, 3 Ekim Cuma günü Mandarin Oriental’da gerçekleştirilen özel etkinlikte GRED, Türk emlak danışmanlarını Mount Anvil ile bir araya getirerek sektör adına önemli bir iş birliğine imza attı. Böylece sektörün önde gelen temsilcilerine ilk kez markaya, projelere ve Londra’daki ödüllü portföye doğrudan erişim fırsatı sunuldu. Bu lansman, Türk yatırımcıların Londra’nın en prestijli konut projelerinden birine ayrıcalıklı avantajlarla dahil olabilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıktı. Etkinliğe, GRED Global Kurucusu ve CEO’su Meltem Türker ile GRED Global Kurucu Ortağı Knut Gaskjenn ev sahipliği yaptı. Lansmanda ayrıca, Mount Anvil Grup Satış Direktörü Jon Hall, Peabody Grup Satış Direktörü Lisa Crush ve Knight Frank Finance Mortgage Departmanı Yönetici Ortağı Nathan Bakhbaki gibi uluslararası arenadan birçok önemli isim yer aldı.

Global Ölçekte Bir İlk

GRED’in uzun vadeli stratejik girişimleri sayesinde Londra’nın önde gelen konut geliştiricilerinden Mount Anvil ile kurulan bu güçlü iş birliği, Türkiye’deki yurt dışı konut yatırım pazarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Son beş yıl içerisinde Mount Anvil, Türkiye’deki resmi ortağı GRED aracılığıyla Türk yatırımcılarla önemli bir başarıya imza attı. Bu süreçte, %50’nin üzerinde tekrar alım oranı yakalanarak, Londra konut pazarına yüksek güven duyan sadık bir Türk müşteri kitlesi oluşturuldu.



Şimdi ise bu başarı daha ileri taşınarak, global ölçekte bir “ilk”e imza atılıyor. Mount Anvil ve GRED, Türkiye genelindeki emlak danışmanları ve yönlendirme acentelerine doğrudan erişim sağlayarak, Londra’nın ödüllü konut projelerini yatırımcılarla buluşturma sürecinde yeni bir iş modeli ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, hem sektör profesyonelleri hem de yatırımcılar açısından önemli bir ayrıcalık sunuyor; danışmanlar, markaya ve projelere doğrudan erişim elde ederek müşterilerine güvenilir ve avantajlı yatırım fırsatlarını ilk elden sunabiliyor.

The Verdean – Londra’nın En Hızlı Satılan Projesi

2020 yılında piyasaya sunulduğunda yalnızca 48 saat içinde dairelerin %80’i satılan The Verdean, Londra’nın batısında rekor satış başarısıyla dikkat çekmişti. Büyük ilgi gören projenin ilk etap teslimlerinin tamamlanmasının ardından, heyecanla beklenen üçüncü faz ise GRED farkıyla yine ilk kez Türk yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.



Sterlin bazında istikrarlı ve güçlü getiri arayan yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarak “satın almadan kazandıran” proje ünvanına sahip olan The Verdean, GRED aracılığıyla esnek ve yatırım dostu bir finansman modeliyle sunuluyor: %10 peşinatla sürece başlanıyor, ardından %2,5’i 6 ay sonra, %2,5’i 1 yıl sonra ve %5’i ise 18 ay sonra ödeniyor. Kalan %80’lik bakiye ise daire tesliminde ödenerek yatırımcıya uzun vadeli planlama imkânı sağlanıyor.



Etkinlik öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan Mount Anvil Grup Satış Direktörü Jon Hall, “İstanbul’daki bu lansman, Türk acentelere müşterilerini Londra’nın en heyecan verici yeni evleriyle buluşturma fırsatı sunuyor. Türk acentelerin ürünlerimize erişim sağlayacağı ilk an bu. Son 5 yılda Türk ortağımız GRED ile büyük başarılar elde ettik; birden fazla projeden alım yapan özel bir müşteri kitlesi oluşturduk ve bu başarıyı sürdürmeyi umuyoruz. Bu, güven üzerine kurulu, insanların sahip olmaktan gurur duyacağı evler teslim etmeye dayalı kalıcı ortaklıkların başlangıcıdır.”

100 Emlak Danışmanına “Tam Satış Yetkisi”

“The Verdean” projesinin üçüncü ve son etabı Türkiye pazarı için 14 Ekim’de gerçekleşecek global satışın hemen öncesine, avantajlı ön alım imkanıyla geldi. “The Verdean”, Knight Frank resmi pazar ortağı GRED farkıyla 300 katılımcı ile sınırlı kontenjanın yalnızca en iyi 100 emlak danışmanına “Tam Satış Yetkisi” veriyor.

En küçük stüdyo dairenin 416.500 pound’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu “The Verdean” projesi, Türk emlak danışmanları için yatırımcılarına Londra’da benzersiz bir fırsat sunma imkânı yaratıyor. Şehrin merkezine yalnızca bir adım mesafede, “Zone 1”e komşu bu prestijli lokasyon, danışmanların portföylerini güçlendirmeleri ve müşterilerine değerli bir yatırım önerisi sunabilmeleri açısından ayrı bir önem taşıyor. Türk emlak danışmanlarının katılımı ile bir ilk gerçekleştirilen etkinlikte söz alan Peabody Satış Direktörü Lisa Crush ise şu sözleri ekledi: “Mount Anvil, Türk pazarında bu heyecan verici yeni yolculuğa çıkarken, olağanüstü evler ve canlı topluluklar sunmada onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. The Verdean, mükemmel ulaşım bağlantılarını özenli tasarımla birleştiren etkileyici bir fırsat sunuyor. Acton Main Line istasyonuna sadece birkaç adım uzaklıkta yer alan Verdean, sakinlerini yalnızca 6 dakikada Paddington’a ulaştırıyor ve merkezi Londra’yı kolayca erişilebilir kılıyor.Bu özellik, danışmanların müşterilerine sadece yüksek kira getirisi değil, aynı zamanda şehrin kalbine kolay erişim avantajı da sunmalarına olanak tanıyor.” dedi.



“The Verdean”, yemyeşil bir çevrede konumlanması ve Londra’nın en prestijli okul ve üniversitelerine yakınlığıyla aileler için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor. Bu unsurlar, Türk emlak danışmanlarının müşterilerine hem yatırım hem de yaşam kalitesi açısından ikna edici bir seçenek sunmalarını mümkün kılıyor. Proje, Türk danışmanlar için yalnızca bir satış fırsatı değil, aynı zamanda Londra pazarında güvenilir ve sürdürülebilir bir portföy inşa etmenin de anahtarını temsil ediyor.