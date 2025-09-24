Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Havalar soğudu çorbaya ilgi arttı: En çok tercih edilen çorbalar belli oldu!

Havaların soğumasıyla birlikte çorba çeşitlerine ilgi arttı. Yurt genelinde en çok tercih edilen çorbalar da belli oldu. Ustalar özellikle soğuk havalarda geleneksel lezzetlerin revaçta olduğunu paylaştı…

24.09.2025
24.09.2025
Soğuk havalar kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Özellikle akşam serinliği birçok vatandaşı sıcak yiyeceklere yöneltiyor. Çorbacılar, son günlerde yoğunluğun arttığına dikkat çekiyor. İstanbul Başakşehir’de çorbacı esnafı olan Salih Çelik, “Bu soğuk havalarda içimizi ısıtan, bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve soframızın vazgeçilmezi olan , her zamankinden daha çok talep görüyor. Bir çorbacı olarak bu talebin ne kadar arttığını bizzat gözlemliyoruz. Akşam yemeğinde, öğle arasında hatta sabahın erken saatlerinde bile misafirlerimizi sıcak çorbamızla ağırlıyoruz” dedi.

Havalar soğudu çorbaya ilgi arttı: En çok tercih edilen çorbalar belli oldu!

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇORBALAR HANGİLERİ?

Özellikle kelle paça, mercimek, ezo gelin, yayla ve işkembe çorbası gibi geleneksel lezzetler en çok tercih edilenler arasında geliyor. Çelik, “Müşterilerimiz soğuktan korunmak ve kendilerini iyi hissetmek için çorbayı ilk durak olarak görüyorlar. Biz de bu ilginin bilincinde olarak, çorbalarımızın kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden en taze malzemelerle üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Havalar soğudu çorbaya ilgi arttı: En çok tercih edilen çorbalar belli oldu!

KELLE PAÇA ZİRVEDE

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber şifa deposu olan kelle paçaya olan ilgi arttı. Soğuk günlerin vazgeçilmezi olan kelle ve pöç tandır ürünlerinin, odun ateşinde 14 saat piştiğini söyleyen işletme sahibi Ertan Altınbaş; "Tamamen doğal çalışarak pöç, kelle tandır ve paça yapıyoruz. 14 saat odun ateşinde pişen ürünlerimiz var. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Havalar soğudu çorbaya ilgi arttı: En çok tercih edilen çorbalar belli oldu!

"ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

İşletme sahibi Altınbaş; aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla beraber ürünlerinde tercih ve talebin arttığını söyledi. Kelle paça çorbasının kolajen ve fosfor açısından şifa deposu olduğunu belirten Altınbaş; "Kış mevsimimizde geldi zaten. Ürünlerimiz özellikle kış aylarında çok tercih ediliyor. İnsanların daha çok bağışıklık sisteminin güçlenmesi için hem kolajen hem fosfor açısından oldukça zengin olan bu ürünleri doğal olarak tüketmeleri gerekmekte. Zaten Kayseri halkı bu konuda bilgi sahibi ve çok yoğun talep var. Özellikle pöç tandırda ilgi yüksek. Pöçün hem tandırını hem çorbasını yapıyoruz ve yemelerini tavsiye ediyoruz. Bütün ürünlerimiz fırında ve odun ateşinde kemik iliği suyu ile yapıyoruz. Bu yüzden sağlık için çok faydalı. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Havalar soğudu çorbaya ilgi arttı: En çok tercih edilen çorbalar belli oldu!

Ustalar, çorbanın sadece bir yiyecek değil, kültür olduğunu belirtiyor.

