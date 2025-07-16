Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi haziranda 330,2 milyar TL açık verirken ocak-haziran döneminde 980,5 milyar lira açık oluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:35

, haziran ayına ilişkin uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, merkezi Yönetim bütçe açığı 2025 yılı Haziran ayında 330,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla vermişti.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 239,6 milyar TL, bütçe gelirleri 909,4 milyar TL ve bütçe açığı 330,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 963,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Haziran ayında 275 milyar 280 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Haziran ayında 330 milyar 176 milyon TL açık verdi.
2024 yılı Haziran ayında 176 milyar 4 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Haziran ayında 54 milyar 501 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Haziran ayı itibarıyla 1 trilyon 239 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 275 milyar 675 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 963 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Haziran ayında 1 trilyon 239 milyar 603 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

Geçen yılın aynı ayında ise 866 milyar 498 milyon TL harcama yapılmıştır. Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 8,4 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 oranında artarak 963 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 7,5 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 909 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 764 milyar 929 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 117 milyar 756 milyon TL oldu.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

2024 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 591 milyar 218 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 53,8 oranında artarak 909 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 7 iken 2025 yılında yüzde 7,1 oldu.
2025 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artarak 764 milyar 929 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,5 iken 2025 yılında yüzde 6,9 oldu.

2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 579,1 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 598,6 milyar TL ve bütçe açığı 980,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 5 trilyon 467,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 131 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 747 milyar 183 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 980 milyar 478 milyon TL açık verdi.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 172 milyar 760 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 130 milyar 962 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 6 trilyon 579 milyar 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 111 milyar 440 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 5 trilyon 467 milyar 619 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 oranında artarak 6 trilyon 579 milyar 58 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 oranında artarak 5 trilyon 467 milyar 619 milyon TL olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar TL’ye ulaştı!

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 5 trilyon 598 milyar 580 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 4 trilyon 771 milyar 457 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 658 milyar 930 milyon TL oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 3 trilyon 831 milyar 365 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 46,1 oranında artarak 5 trilyon 598 milyar 580 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 oranında artarak 4 trilyon 771 milyar 457 milyon TL oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret zammı için tarih verdi! İsa Karakaş Ankara'dan kulis bilgileri paylaştı
Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş nedenleri tek tek sıraladı
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#türkiye ekonomi
#bütçe
#Bütçe Açık
#Bütçe Gelirleri
#Faiz Harcamaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.