Hükümet düğmeye bastı! Doğum izni artıyor, ev kadınlarına emeklilik geliyor: Vergi istisnası yolda

Türkiye'nin doğum oranları ciddi anlamda düşüşe geçti, nüfus artış hızı alarm vermeye başladı. Hükümet de hem evliliğe hem de doğuma teşvik etmek için birtakım reformlara hazırlanıyor. Bu kapsamda, hem anneye hem de babaya verilen doğum izinleri aratacak, ev kadınlarına da emeklilik şansı doğacak. İşte detaylar...

DÜZENLEME TAMAMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı doğum izni süresini 16'dan 24 haftaya çıkarmayı öngören düzenlemeyi tamamlandı. Geniş kapsamlı paket, bu ay TBMM'ye sunulacak ve yasama süreci başlayacak. Paket, kamu ve özel sektörü kapsayan geniş bir model sunuyor. Düzenlemenin, uzatılan doğum izninin yanı sıra annelere kademeli esnek çalışma, baba izninin güçlendirilmesi ve iş– aile dengesini destekleyen yeni teşvikleri de içermesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖRÜ DE KAPSAYACAK

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak. Düzenleme, memur, işçi, askerî personel, hâkim-savcı, KİT personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsayacak. Taslak düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, çalışma hayatındaki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor. Koruyucu aile olan memur, işçi ve askerî personele ilk kez izin tanınacak.

DOĞUM İZNİ 6 AYA ÇIKIYOR

Türkiye'de doğurganlık hızının 1.48'e kadar gerilemesinin ardından hükümet, nüfus artışını destekleyecek adımlara hız verdi. Doğurganlık hızının artırılması için en kritik adımlardan biri de doğum izni olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı düzenleme tamamlandı. Halihazırda 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya (6 ay) çıkarılacak.

BABALIK İZNİ ARTIYOR

Bu değişikliğin yıl bitmeden Meclis'e sunulması bekleniyor. Doğum iznini artıracak yasal düzenlemenin bütçe mesaisi sonrasında, yeni yılın ilk günlerinde kanunlaşması da söz konusu. Düzenleme kapsamında özel sektörde babalık izni de artacak. Halihazırda memurlar 10, özel sektör çalışanları 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak. Projeksiyona göre, Türkiye'de 1.48'e gerileyen nüfus artış hızı kısa vadede 1.42'ye düşecek. Bu oran çalışan kadınlarda 1.38, ev hanımlarında ise 1.78.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK VE VERGİ İSTİSNASI

Hükümet kaynakları ev hanımlarındaki nüfus artış hızının, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in altında kaldığına dikkati çekiyor. Bu alanda teşvik sağlanması adına ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi enstrümanların da devreye alınması hükümetin gündeminde olacak. Çalışan annelerin nüfus artış hızını yukarıya çekmek için ise mahalle tipi kreşlerin, çocuk bakım desteklerinin artırılması seçenekleri masada yer alıyor. AK Parti'nin araştırmasına göre, nüfusun neredeyse yüzde 20'sinin tek yaşıyor. Taslak düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, çalışma hayatındaki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.

KORUYUCU AİLELERE İLK KEZ İZİN GELİYOR

Taslak çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askerî personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Düzenleme ile üç yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askerî personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor. Mevcut mevzuatta koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyordu.