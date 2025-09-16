IEA’dan kritik petrol uyarısı: Zirve yapacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya genelinde 15 bin petrol ve gaz sahasından elde edilen verileri analiz etti. Sonuç çarpıcı: Mevcut üretim, geçmişe kıyasla çok daha hızlı azalıyor. Bu durum enerji güvenliği açısından ciddi riskler barındırıyor.

IEA, özellikle açık deniz sahalarının verimsizleşmesi ve kaya gazı projelerindeki düşüşün üretimi baskıladığını belirtti. Mevcut arz seviyesini korumak için yeni yatırımların kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

2030’DA TALEP ZİRVESİ

Ajans, küresel petrol talebinin 2030 yılına kadar en yüksek seviyeye ulaşacağını öngörüyor. IEA Başkanı Fatih Birol, “Piyasa dengeleri, enerji güvenliği ve emisyonlar üzerindeki olası sonuçlar dikkatle ele alınmalı” diyerek uyarıda bulundu.

Rapora göre 2025’te upstream yatırımlarının 570 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ancak yeni konvansiyonel projeler devreye girmezse bu yatırım artışı üretimde yalnızca sınırlı bir yükseliş sağlayacak.

TEPKİLER GECİKMEDİ

IEA’nın uzun vadeli talep tahminleri hem petrol sektöründen hem de Trump yönetiminden eleştiri aldı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ajansın metodolojisini gerekçe göstererek temmuz ayında kurumdan çekilme tehdidinde bulunmuştu.