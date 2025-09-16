Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

IEA’dan kritik petrol uyarısı: Zirve yapacak

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol ve gaz üretiminde hızlı düşüşe dikkat çekti. Ajansa göre enerji güvenliği risk altında, petrol talebi ise 2030’a kadar en yüksek seviyesine ulaşacak.

IEA'dan kritik petrol uyarısı: Zirve yapacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.09.2025
11:21
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
11:21

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya genelinde 15 bin ve sahasından elde edilen verileri analiz etti. Sonuç çarpıcı: Mevcut , geçmişe kıyasla çok daha hızlı azalıyor. Bu durum açısından ciddi riskler barındırıyor.

IEA, özellikle açık deniz sahalarının verimsizleşmesi ve kaya gazı projelerindeki düşüşün üretimi baskıladığını belirtti. Mevcut arz seviyesini korumak için yeni yatırımların kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

IEA’dan kritik petrol uyarısı: Zirve yapacak

2030’DA TALEP ZİRVESİ

Ajans, küresel petrol talebinin 2030 yılına kadar en yüksek seviyeye ulaşacağını öngörüyor. IEA Başkanı Fatih Birol, “Piyasa dengeleri, enerji güvenliği ve emisyonlar üzerindeki olası sonuçlar dikkatle ele alınmalı” diyerek uyarıda bulundu.

Rapora göre 2025’te upstream yatırımlarının 570 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ancak yeni konvansiyonel projeler devreye girmezse bu yatırım artışı üretimde yalnızca sınırlı bir yükseliş sağlayacak.

IEA’dan kritik petrol uyarısı: Zirve yapacak

TEPKİLER GECİKMEDİ

IEA’nın uzun vadeli tahminleri hem petrol sektöründen hem de Trump yönetiminden eleştiri aldı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ajansın metodolojisini gerekçe göstererek temmuz ayında kurumdan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.