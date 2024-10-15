IMF açıkladı! Küresel kamu borcu bu yıl 100 trilyon doları aşabilir

15 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:17

IMF Salı günü yaptığı açıklamada, küresel kamu borcunun bu yıl rekor seviye olan 100 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, birçok ülke için mali görünümün "beklenenden daha kötü" olabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu, mali politikaya ilişkin son raporunda, küresel kamu borcunun bu yıl küresel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 93'üne ulaşmasını ve 2030 yılına kadar GSYH​'nin yüzde 100'üne yaklaşmasını beklediğini bildirdi. Bu oran, Covid-19​ salgınının başladığı 2019 yılına göre 10 puan daha yüksek olarak kayda geçti.

"KÜRESEL KAMU BORCU ÇOK YÜKSEK"

IMF Mali İşler Departmanı Başkan Yardımcısı Era Dabla-Norris, raporun yayımlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küresel kamu borcu çok yüksek. Borç yükünün veya borç görünümünün beklenenden daha kötü olabileceğine inanmak için çok iyi nedenler var" dedi.

IMF raporunda, borç projeksiyonlarına ilişkin risklerin değerlendirilmesinde yeni bir "borç riski" yaklaşımı tanıtıldı.

En kötü senaryoda küresel kamu borcunun 2026 yılına kadar GSYİH'nın yüzde 115'ine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, IMF'nin temel tahmininden yaklaşık 20 puan daha yüksek kaldı.

Raporda, "küresel faktörlerin ülkeler genelinde hükümet borçlanma maliyetlerindeki dalgalanmaları giderek daha fazla yönlendirdiği" belirtilirken, önemli ülkelerdeki yüksek borç seviyelerinin diğerleri için "egemen getirilerin oynaklığını ve borç risklerini artırabileceği" ifade edildi.

IMF, birçok ekonomide enflasyonun ılımlı seyretmesi ve faiz oranlarında indirim yapılmasının, ülkelerin mali tamponlarını yeniden inşa etmeleri için fırsat zamanı anlamına geldiğini belirterek, ülkelerin mali sıkılaşmanın etkisini absorbe etmek için eskisinden daha iyi konumda olduklarını söyledi.

IMF, küresel kamu borcunu kontrol altına almak için gereken mali ayarlamanın büyüklüğünün GSYİH'nın ortalama yüzde 3,0 ila 4,5'i arasında olduğunu, bunun da geçmişteki ayarlamaların neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.