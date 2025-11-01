Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de taht savaşları zamanı. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek ve müsabakadan galip ayrılan takım şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1984364776076550595

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1984364818078580864

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDA HAKEMLER

Trendyol Süper Lig'in zirvesini direkt etkileyecek olan dev maçta, orta hakem olarak Cihan Aydın düdük çalacak. Ayrıca Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY FORMASIYLA İLK KEZ TRABZONSPOR KARŞISINDA!

Galatasaray'ın yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak. Zira deneyimli eldiven, geçtiğimiz transfer döneminde 33+3 milyon Euroluk bir bedelle Karadeniz devinden ayrılmış ve Aslan'a imza atmıştı.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’u konuk edecek Galatasaray’da, önemli eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Davinson Sanchez, zorlu maçta forma giyemeyecek! Ayrıca sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan da sahada olamayacak.

TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK VAR

Galatasaray deplasmanında zorlu bir sınav verecek olan Trabzonspor'da, TFF'ye bildirilen listede yer almayan Anthony Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

GALATASARAY'DA YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HEDEF

Ligin son 4 haftasında kazanan Trabzonspor, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.