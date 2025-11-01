Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Burak Ayaydın

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray ve Trabzonspor sahaya çıkıyor. Zirveyi doğrudan ilgilendiren mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Trendyol 'de taht savaşları zamanı. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla ve , RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek ve müsabakadan galip ayrılan takım yolunda önemli bir adım atmış olacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1984364776076550595

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1984364818078580864

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDA HAKEMLER

Trendyol Süper Lig'in zirvesini direkt etkileyecek olan dev maçta, orta hakem olarak Cihan Aydın düdük çalacak. Ayrıca Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak.

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY FORMASIYLA İLK KEZ TRABZONSPOR KARŞISINDA!

Galatasaray'ın yetenekli kalecisi , eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak. Zira deneyimli eldiven, geçtiğimiz transfer döneminde 33+3 milyon Euroluk bir bedelle Karadeniz devinden ayrılmış ve Aslan'a imza atmıştı.

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor’u konuk edecek Galatasaray’da, önemli eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Davinson Sanchez, zorlu maçta forma giyemeyecek! Ayrıca sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan da sahada olamayacak.

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA TEK EKSİK VAR

Galatasaray deplasmanında zorlu bir sınav verecek olan Trabzonspor'da, TFF'ye bildirilen listede yer almayan Anthony Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HEDEF

Ligin son 4 haftasında kazanan Trabzonspor, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Galatasaray-Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

İKİ TAKIMIN KADRO DEĞERİ ARASINDA NE KADAR FARK VAR?
Süper Lig lideri Galatasaray; an itibarıyla ikinci sıradaki Trabzonspor'dan, 202.1 milyon Euro daha fazla yatırıma sahip olarak gösteriliyor.
