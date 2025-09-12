İş dünyasından AB’ye tepki! Vize krizi büyüyor: Makineyi teslim almaya bile gidemiyoruz

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) geleneksel hale gelen 14. Büyükelçilikler Resepsiyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, yabancı misyon temsilcileri ile Türk iş dünyasını aynı çatı altında buluşturdu.

SANAYİCİLERDEN “VİZE ENGELİNİ KALDIRIN” ÇAĞRISI

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı vize sorununun yatırımlar ve iş birlikleri önünde ciddi bir engel oluşturduğunu vurguladı. Ardıç, uluslararası fuarlara katılımda ve iş bağlantılarında yaşanan prosedür zorluklarına dikkat çekti.

“MALLAR SERBEST DOLAŞIYOR, SANAYİCİ DOLAŞAMIYOR”

Ardıç, sanayicilerin yaşadığı sorunu çarpıcı bir şekilde şu sözlerle dile getirdi:

“Bizler, ülkemizi tanıtmak ve yeni yatırımlar için uluslararası fuarlara katılmak istediğimizde hâlâ uzun ve zahmetli vize süreçleri ile uğraşıyoruz. Mallar serbestçe dolaşabiliyorken, o malları üreten biz sanayicilerin önünde böyle engellerin olması büyük bir çelişkidir.”

AB BÜYÜKELÇİLERİNE DOĞRUDAN MESAJ

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerine seslenen Ardıç, sanayicilerin mağduriyetini somut bir örnekle açıkladı:

“Ülkelerinizden satın aldığımız bir makineyi teslim almak için dahi vize verilmiyor. İş dünyasının önünü açacak adımlar atılmasını bekliyoruz.”