Bakanlık ifşa etti! Börekte kalp, sucukta dil çıktı: İşte listede yer alan markalar

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri aralıksız sürüyor. Denetimler kapsamında, uygunsuz üretim yapan firmalar ve ürünler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

Bakanlığın güncellediği listede, bazı markaların ürünlerinde ciddi taklit ve tağşiş yöntemleri tespit edildi. Analizler sonucunda; dana sucukta sakatat ve kanatlı eti, peynirde süt yerine nişasta, baharatlarda ise gıdalarda kullanımı yasaklanmış boya maddeleri bulundu.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: