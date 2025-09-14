Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da birinci oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın başarısı hakkında bilgi paylaştı. İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1624 uçuşla Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da birinci oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
13:22
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
13:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'nın günlük ortalama 1624 uçuşla bir kez daha Avrupa'da birinci, dünyada beşinci en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (), 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da birinci oldu

Rapora göre Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 200 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını aktardı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da birinci oldu

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1624 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da birinci oldu

"İstanbul Havalimanı, Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 1024 uçuşla 'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde, 1-7 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 5. sırada yer aldı."

ETİKETLER
#eurocontrol
#Antalya Havalimanı
#istanbul havalimanı
#Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı
#Türkiye Havacılık
#Ekonomi
