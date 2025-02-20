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 | Murat Makas

İstanbul için de gündeme gelmişti! Trump yönetimi, New York’un trafik ücretlendirme planını durduruyor

ABD'de Trump yönetimi, New York'ta yoğun trafikten kaynaklanan sorunları azaltmak ve altyapı yatırımlarına kaynak yaratmak amacıyla hayata geçirilen trafik ücretlendirme sistemini sonlandırmak için harekete geçti.

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İstanbul için de gündeme gelmişti! Trump yönetimi, New York’un trafik ücretlendirme planını durduruyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 11:08

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, New York Valisi Kathy Hochul'a gönderdiği mektupta, federal hükümetin bu uygulamayı iptal edeceğini duyurdu. Bakan, uygulamanın düsük gelirli Amerikalılar ve küçük işletmeler için büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, "New York'a herkes ekonomik durumuna bakılmaksızın erişebilmelidir. Bu şehir sadece belli bir kesimin ayrıcalığı olmamalıdır," ifadelerini kullandı.

TRAFİK ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ NEYDİ?

5 Ocak'ta başlatılan trafik ücretlendirme sistemi, New York'ta 60. Cadde'nin güneyine giren sürücülerden yoğun saatlerde 9 dolar, gece saatlerinde ise 2.25 dolar tahsil edilmesini öngörüyordu. Bu sistem, hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de şehirdeki eskiyen ulaşım altyapısına kaynak yaratmayı amaçlıyordu. Ayrıca düşük gelirli sürücüler için indirimler ve bazı muafiyetler de içeriyordu.
Ancak ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, sistemin federal otoyol yasalarına aykırı olduğunu belirterek, "New York'a giren sürücüler zaten yakıt vergileri ve diğer vergi yükleriyle bu yolların inşa edilmesine katkıda bulundu. Ancak bu yeni sistem, çalışan kesimi ek bir maliyet altına sokuyor" dedi.

KARARA TEPKİLER GECİKMEDİ

Trump yönetiminin bu kararına New Yorklu yetkililer sert tepki gösterdi. Trafik ücretlendirme programını yöneten Metropolitan Ulaştırma Otoritesi (MTA) Başkanı Janno Lieber, kararın "keyfi ve yersiz" olduğunu söyledi. Lieber, "Bu program sayesinde trafik azaldı, acil durum araçları daha hızlı ilerleyebiliyor ve toplu taşıma sistemine büyük bir kaynak yaratıldı. Bu karara karşı hukuki mücadelemizi başlattık," dedi.
New York Valisi Hochul da bu duruma sert çıktı. Grand Central Terminali'nde yaptığı açıklamada Trump'ın bu kararını "New York'a karşı kişisel bir intikam hamlesi" olarak nitelendirdi ve "Bu şehir bir kral tarafından yönetilmiyor, biz bir hukuk devletiyiz" ifadelerini kullandı.

HALKIN TEPKİSİ KARIŞIK

Trafik ücretlendirme sisteminin iptal edilmesi New Yorkluları ikiye böldü. Şehir merkezine girmesi gereken sürücüler, ek maliyetin ortadan kalkmasından memnun olduklarını belirtirken, toplu taşıma yanlısı gruplar, bu kararın uzun vadede şehir trafiğini daha da çile haline getireceğini savunuyor.
New Jersey Valisi Phil Murphy de karara olumlu yaklaşırken, "Bu sistem, New Jersey'den her gün Manhattan'a gidip gelen binlerce çalışanımıza ek bir yük getiriyordu. Adil bir sistem önerilmediği sürece bu karar doğru bir adımdır," dedi.
Ancak veriler, sistemin etkili olabileceğini gösteriyor. Metropolitan Ulaştırma Otoritesi'nin verilerine göre, Ocak ayında Manhattan'ın yoğun trafik bölgesine giren araç sayısı %7.5 oranında azaldı. Trafik sıklığının en yoğun olduğu 34. Cadde gibi bölgelerde seyahat süreleri yarıya indirildi.

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