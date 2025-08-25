Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar

İstanbul'daki fahiş kira fiyatları yıllardır çözülemedi. Vatandaşın belini büken ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları için piyasayı düşürecek yeni bir hamle geldi. Yapımı yasaklanan 1+0 stüdyo dairelere 8 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yeniden izin çıktı. Yürürlüğe giren karar sonrası gözler kira fiyatlarına çevrildi. Telefon fiyatına ev satan da var, dudak uçuklatan rakamlara ilan koyanlar da...

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar
Türkiye’de 2017’de yapımı yasaklanan 1+0 daireler geri döndü. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile stüdyo dairelerin yeniden inşasına izin çıktı. Düzenlemenin ardından en çok merak edilen konu ise fiyatlar oldu. Yaklaşık 30-35 metrekarelik stüdyo daireler, şehirden şehre farklı rakamlarla satışa çıkıyor.

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar

’da fiyatlar 800 bin TL’den başlıyor. 40 milyona kadar çıkıyor. ’da merkezi bölgelerde 995 bin TL seviyesinden 22 milyona kadar yükseliyor. ’de ise ortalama 1 milyon 350 bin TL ile 7 milyon TL bandında seyrediyor.

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar

İstanbul'da stüdyo daire kira fiyatları 8 bin TL'den başlayıp, 70 bine kadar çıkıyor. Ankara'da 8 bin TL bandında başlayan kiralar 45 bin TL'ye kadar alıcı buluyor, İzmir'de 1+0 daire kira fiyatları ise 12 bin TL ile 52 bin TL arasında değişiyor.

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar

Stüdyo dairelerin yeniden üretime girmesiyle birlikte kiralardaki artışın frenlenebileceği, özellikle öğrenciler, yalnız yaşayanlar ve yaşlılar için daha uygun fiyatlı konut seçeneklerinin ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

İstanbul’da ise stüdyo daireler daha çok merkezi ilçelerde yoğunlaşıyor. uzmanlarına göre konumuna, bulunduğu siteye ve metrekare büyüklüğüne göre 1+0 dairelerin satış fiyatları 1,5 milyon TL’den başlayıp 3 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Ataşehir gibi bölgelerde fiyatların daha yüksek olduğu belirtiliyor.

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar

Ancak bunun yanında; ilan sitesine girildiğinde 270 bin TL'den başlayan satılık 1+0 dairelerinde olduğu görülüyor.

Kira fiyatları da konuma göre değişiklik gösteriyor. İstanbul’da 1+0 stüdyo dairelerin kiraları ortalama 15 bin TL’den başlıyor, merkezi bölgelerde 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da yatırımcı için yüksek kira çarpanı ve kısa vadeli geri dönüş imkânı anlamına geliyor.

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar

Ancak yine ilan sitesine girildiğinde 4 bin TL'den başlayan kiralık 1+0 dairelerinde olduğu görülüyor.

İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler yeniden satışta! Dudak uçuklatan rakamlar

TALEP PATLAMASI YAŞANABİLİR

Uzmanlar, 1+0 dairelerin yeniden piyasaya girmesinin hem arzı artıracağını hem de özellikle öğrenciler, bekar çalışanlar ve yatırımcılar için yeni bir alternatife neden olacağı belirtiliyor. Sektörde, önümüzdeki dönemde 1+0 projelere olan talebin artacağı öngörülüyor.

