İşte yapay zekanın zengin ettiği isimler

DEEPSEEK VE ANTHROPİC ETKİSİ

Yılın başındaki gelişmeler, küresel yarışın dozunun artacağını zaten gösteriyordu. Ocak ayında Çin merkezli DeepSeek, Amerikan devlerinin kullandığından çok daha düşük hesaplama gücüyle eğittiği açık kaynaklı modeliyle finans piyasalarını sarstı. Bu çıkış, şirketin kurucusu Liang Wenfeng’i milyarder statüsüne taşıdı. Forbes tahminlerine göre Wenfeng’in serveti kısa sürede 11,5 milyar dolara ulaştı.

Kısa süre sonra bir başka sıçrama da Claude modelini geliştiren Anthropic cephesinde yaşandı. Şirket, 3,5 milyar dolarlık yatırım turunu 61,5 milyar dolar değerleme üzerinden kapattı. Bu hamle, Anthropic’in yedi kurucu ortağının tamamını milyarderler arasına soktu.