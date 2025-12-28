İşte yapay zekanın zengin ettiği isimler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yapay zekâ yatırımları 2025’te yalnızca teknolojiyi değil, servet haritasını da değiştirdi. Sektördeki büyüme, yıl içinde 50’den fazla ismi milyarderler ligine taşıdı.
“AGI” tartışmaları ve devasa modeller gündemi meşgul etmeye devam ederken, 2025’in en somut çıktısı başka bir yerde ortaya çıktı: para. Yıl boyunca artan yapay zekâ harcamaları ve yatırımlar, sektörün gelirlerini ve kişisel servetleri adeta sıçrattı. Yeni bir rapora göre yalnızca bu yıl içinde 50’den fazla kişi, yapay zekâ şirketlerindeki hisseleri sayesinde milyarder oldu.
Yılın başındaki gelişmeler, küresel yarışın dozunun artacağını zaten gösteriyordu. Ocak ayında Çin merkezli DeepSeek, Amerikan devlerinin kullandığından çok daha düşük hesaplama gücüyle eğittiği açık kaynaklı modeliyle finans piyasalarını sarstı. Bu çıkış, şirketin kurucusu Liang Wenfeng’i milyarder statüsüne taşıdı. Forbes tahminlerine göre Wenfeng’in serveti kısa sürede 11,5 milyar dolara ulaştı.
Kısa süre sonra bir başka sıçrama da Claude modelini geliştiren Anthropic cephesinde yaşandı. Şirket, 3,5 milyar dolarlık yatırım turunu 61,5 milyar dolar değerleme üzerinden kapattı. Bu hamle, Anthropic’in yedi kurucu ortağının tamamını milyarderler arasına soktu.
Yeni milyarderlerin büyük bölümü, kurumsal yazılım çözümleri sunan SaaS şirketlerinden, veri etiketleme girişimlerinden ve yapay zekâ ajanları geliştiren firmalardan geldi. Müşteri hizmetlerinde insan temsilcilerin yerini yapay zekâ ajanlarıyla değiştiren Sierra, bu dalganın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Şirketin kurucuları Bret Taylor ve Clay Bavor, 2025’in yeni AI milyarderleri arasına girdi.
Ses üretim teknolojileri geliştiren ElevenLabs de benzer bir başarı yakaladı. Şirketin liderleri Mati Staniszewski ve Piotr Dabkowski, güçlü büyüme sayesinde milyarder oldu.
2025’in en çok konuşulan şirketlerinden Scale AI, veri etiketleme alanındaki rolüyle öne çıktı. Meta’nın şirkette büyük bir hisse alımıyla gündeme gelmesinin ardından, kurucu ortak Lucy Guo kısa süreliğine dünyanın en genç “kendi servetini yapan” kadın milyarderi unvanını kazandı. Meta’nın Scale AI’deki yeni pozisyonu, rakipleri de hareketlendirdi. Bu ortamda Surge AI’nin kurucusu Edwin Chen, şirketteki yaklaşık yüzde 75’lik payı sayesinde servetini 18 milyar dolara taşıdı.
Uzmanları toplu olarak işe alıp bu bilgiyi AI eğitimine dönüştüren Mercor da dikkat çekti. Şirketin kurucuları Brendan Foody, Adarsh Hiremath ve Surya Midha, henüz 22 yaşındayken milyarder oldu. Bu tablo, daha önce Mark Zuckerberg’e ait olan yaş rekorunun da kırıldığı anlamına geliyor.
Bunların yanı sıra Astera Labs, Fermi, ISU Petasys, Sanil Electric ve CoreWeave’in kurucu ortakları da 2025’te milyarderler kulübüne adını yazdırdı. Yapay zekâ, bir yandan teknolojiyi dönüştürürken, diğer yandan servet dengelerini de kökten değiştiriyor.