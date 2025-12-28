ChatGPT için tehlike çanları çalıyor

GOOGLE’IN ASIL GÜCÜ: YERLEŞİK DAĞITIM

Bu dönüşümün arkasındaki temel nedenlerden biri, Google’ın “yerleşik dağıtım” stratejisi. Gemini, yalnızca bağımsız bir yapay zekâ aracı olarak konumlanmıyor. Google, Gemini’yi Chrome, Android, Google Workspace ve Arama gibi zaten günlük hayatın parçası olan platformlara entegre ediyor. Kullanıcı, çoğu zaman farkına bile varmadan Gemini ile temas ediyor. Nano Banana gibi güçlü ürünlerin bu ekosistemi beslemesi de büyümeyi neredeyse kaçınılmaz kılıyor.