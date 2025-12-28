ChatGPT için tehlike çanları çalıyor

Kategoriler
Google’ın üretken yapay zekâ hamlesi sonuç vermeye başladı. Gemini’nin pazar payı bir yılda üç katına çıkarken, ChatGPT aynı dönemde ciddi bir gerileme yaşadı.
Google ile OpenAI arasındaki rekabet, son bir yılda bambaşka bir evreye girdi. ChatGPT’nin piyasaya çıkışıyla birlikte adeta köşeye sıkışan Google, sessiz ama etkili adımlarla dengeyi kendi lehine çevirmeye başladı. Bunun en net göstergesi ise Gemini’nin pazar payındaki hızlı tırmanış.
Similarweb verileri, bu değişimin rakamlara net biçimde yansıdığını gösteriyor. Gemini’nin üretken yapay zekâ web trafiğindeki payı yüzde 5,4’ten yüzde 18,2’ye yükseldi. Yani yalnızca bir yıl içinde payını üç kattan fazla artırdı.
Bu yükseliş, pazarın uzun süredir açık ara lideri olan OpenAI’ın ürünü ChatGPT cephesindeki düşüşle birebir örtüşüyor. Bir dönem yüzde 87,2 ile pazara hâkim olan ChatGPT’nin payı, son verilerde yüzde 68’e kadar gerilemiş durumda. Açıkçası bu, alışıldık bir tablo değildi.
Sadece trafik değil, kullanıcı sayıları da aynı hikâyeyi anlatıyor. Sensor Tower verilerine göre Gemini’nin aylık aktif kullanıcı sayısı Ağustos–Kasım 2025 döneminde yüzde 30’un üzerinde artarak 346 milyona ulaştı. Aynı zaman aralığında ChatGPT’nin kullanıcı büyümesi ise yaklaşık yüzde 6’da kaldı. Aradaki fark, giderek daha görünür hale geliyor.
Bu dönüşümün arkasındaki temel nedenlerden biri, Google’ın “yerleşik dağıtım” stratejisi. Gemini, yalnızca bağımsız bir yapay zekâ aracı olarak konumlanmıyor. Google, Gemini’yi Chrome, Android, Google Workspace ve Arama gibi zaten günlük hayatın parçası olan platformlara entegre ediyor. Kullanıcı, çoğu zaman farkına bile varmadan Gemini ile temas ediyor. Nano Banana gibi güçlü ürünlerin bu ekosistemi beslemesi de büyümeyi neredeyse kaçınılmaz kılıyor.
ChatGPT cephesindeki bu tablo, OpenAI içinde alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Şirket kaynaklarına göre yaşanan gerileme, kurum içinde “acil durum” ilan edilmesini tetikledi. Bunun sonucu olarak GPT-5.2 modeli, 11 Aralık’ta planlanandan daha erken şekilde kullanıma sunuldu.
Google ise aynı anda vites yükseltti. Geçtiğimiz hafta Gemini 3 Flash, küresel ölçekte Search AI Mode’un varsayılan motoru haline getirildi. Yani rekabet artık sadece ürün bazında değil, doğrudan kullanıcı alışkanlıklarının merkezinde yaşanıyor.