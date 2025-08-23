Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Memur zammı için hakem kurulu toplandı

Son dakika haberi: Memur zammıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Kamu Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 15:21

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını ele alacağı çalışmalarına başladı. Kurul, ilk toplantısını saat 14.30’da gerçekleştirmek üzere toplandı. 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu’nun 9 üyesinin toplantıya katılması öngörülüyor. Toplantıya, Memur-Sen Konfederasyonu adına Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Kamu-Sen de iştirak ediyor.

Memur zammı için hakem kurulu toplandı

HAKEM KURULUNA BAŞVURU YAPILDI

Memur-Sen’in Kurul’a başvurmayacaklarını duyurmasının ardından Kamu İşveren Heyeti, resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında toplanacak Kurul’un, 5 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor. Kurul’un alacağı karar nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.

Memur zammı için hakem kurulu toplandı

"FIRSAT İYİ KULLANILMALI"

Memur-Sen tarafından yapılan yeni açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Hakem Kurulu, bu süreci iade-i itibar için doğru değerlendirmeli ve fırsatı iyi kullanmalıdır. Tekliflerimizin hakkaniyetli şekilde ele alınması Hakem Kurulu’nun sorumluluğudur"

Memur zammı için hakem kurulu toplandı

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

