Türkiye ve Romanya'dan rekor ihracat

Türkiye ile Romanya, karşılıklı ticaret hacmini 2026 yılı sonuna kadar 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin Romanya’ya gerçekleştirdiği ihracat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

İŞ DÜNYASINDA ORTAKLIK VE YATIRIMLAR ARTIYOR

İki ülke iş dünyası arasında kurulan ortaklıklar ve karşılıklı yatırımlar, ekonomik ilişkilerin sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle enerji ve inşaat sektörlerinde yapılan iş birlikleri, Romanya'nın Türkiye’nin ihracatındaki konumunu güçlendiriyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2025’in ocak-temmuz döneminde Romanya’ya 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, Türkiye’nin Romanya’ya yaptığı tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA YÜZDE 5,4 ARTIŞ

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye’nin Romanya’ya ihracatı yüzde 5,4 oranında artış gösterdi. Bu artış, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

Romanya, ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke oldu. Türkiye’nin bu dönemde ihracatını en çok yaptığı ülkeler ise şöyle sıralandı:

Almanya: 11,5 milyar dolar

Birleşik Krallık: 8 milyar dolar

ABD: 7,5 milyar dolar

İtalya: 7,3 milyar dolar

İspanya: 6 milyar dolar

Fransa: 5,9 milyar dolar

Irak: 5,7 milyar dolar

KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Romanya'ya 7 aylık dönemde en fazla ihracatı 1,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 879 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 831,8 milyon dolarla çelik, 296,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 197,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

Ülkeye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör ise 265,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü 46,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 35,4 milyon dolarla çelik, 28,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 13 milyon dolarla iklimlendirme sanayi takip etti. Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörü 196,2 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayi 156,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İHRACAT HACMİ 10 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda olağanüstü bir hızla geliştiğini belirtti.

Tandoğan, “Temmuz 2024-Temmuz 2025 dönemi itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, on yıl önce 5,6 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin, iki kattan fazla artması anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Türk altyapı müteahhitlerinin son 4-5 yılda Romanya’da üstlendiği büyük ölçekli projelerin de ticaret hacmine doğrudan katkı sağladığını aktaran Tandoğan, “Türk müteahhitlerin aldığı projelerin toplam değeri 15 milyar avroya ulaştı. Bu durum, inşaat demiri ve diğer malzemelerin Türkiye’den Romanya’ya ihracatını hızlandırdı ve sektörde Türkiye’nin güvenilir bir iş ortağı olarak konumunu pekiştirdi. Romanya’daki Türk ürünlerinin bilinirliği ve tanınırlığı her geçen gün artıyor." dedi.

Ayrıca turizmde de çok pozitif gelişmelerin yaşandığına, Romanya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının her yıl ciddi bir şekilde arttığına dikkati çeken Tandoğan, “2024’te 1,2 milyon Rumen Türkiye’ye turistik seyahat yaptı. Dış ticaret, altyapı müteahhitlik işleri, turizm alanlarındaki artan iş birliği doğal olarak iki ülke arasındaki ulaşımı ve dostluk ilişkilerini de üst seviyeye taşıyor.” dedi.