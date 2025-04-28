Kamu işçilerinin zam pazarlığında kritik viraj: Bin 800 TL talebi masada! Memur maaşlarını da etkileyecek

Kamuda görev yapan 600 bin işçi için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Türk-İş ve Hak-İş'in zam taleplerini açıklamasıyla başlayan pazarlıklarda henüz ortak bir rakam üzerinde anlaşma sağlanamadı. Kamu işçisine yapılacak zam, memurların toplu sözleşme artışlarına da yön verecek. İşte sürece dair tüm detaylar...

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamındaki zam görüşmelerinde süreç tüm hızıyla devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, 27 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundukları zam talebiyle resmi süreci başlatmıştı. İlk iki toplantı sonrasında henüz net bir rakam telaffuz edilmezken, gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi.



KRİTİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kamu kurumlarında çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren zam pazarlıkları, karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerde görev yapan personelin gelirlerini doğrudan etkileyecek. 27 Nisan’da gerçekleştirilen son toplantıda da bir rakam açıklanmazken, taraflar müzakerelerin detaylı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

TÜRK-İŞ: TEKLİF BEKLİYORUZ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının ardından yaptığı açıklamada, yalnızca maaş artışı değil, sosyal haklar ve çalışma koşullarının da gündemde olduğunu söyledi. Ağar, "Henüz karşımızdan somut bir teklif gelmedi. 600 bin kamu işçisinin yaşam koşullarını iyileştirecek bir düzenleme için masadayız. Görüşmeler zaman alabilir" ifadelerini kullandı.



ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 1 MAYIS SONRASINDA

Ağar, bir sonraki toplantının 1 Mayıs’tan sonra yapılacağını duyurdu, ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini de sözlerine ekledi. Ayrıca TÜHİS'in (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğunu ve üçüncü toplantıya bu çalışmayla gelmesinin beklendiğini ifade etti.

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ NETLEŞTİ

Türk-İş ve Hak-İş’in kamu işçileri için ortak zam talebi belli oldu. İşçi sendikaları, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesini, ardından ise 2025’in ilk 6 ayında yüzde 50, ikinci 6 ayında ise yüzde 25 zam yapılmasını talep etti. Ayrıca her zam dönemine ek olarak yüzde 10 refah payı da istendi.



BAKAN IŞIKHAN’DAN SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında süreçle ilgili umutlu konuştu. "Hedefimiz, masadan el sıkışarak ayrılmak ve işçilerimizle karşılıklı memnuniyet temelinde anlaşmaya varmak. Çalışma barışını koruyarak süreci tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

MEMURLAR İÇİN DE ÖRNEK OLACAK

Kamu işçileri için yapılacak toplu sözleşme, yalnızca 600 bin işçiyi değil, aynı zamanda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına da dolaylı şekilde yön verecek. 2026-2027 dönemi için memur toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak ve kamu işçileri için elde edilecek kazanımlar burada da referans niteliği taşıyacak.