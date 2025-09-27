Menü Kapat
Ekonomi
Karsan, sürücüsüz elektrikli minibüs e-JEST'i tanıtıyor

Karsan, 4-9 Ekim arasında Belçika'da düzenlenecek fuarda Karsan, "2 lansman tek vizyon" yaklaşımıyla ikinci sürücüsüz modeli Otonom e-JEST'in dünya prömiyerini ve Toyota işbirliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen'in tanıtımını gerçekleştirecek.

Karsan, sürücüsüz elektrikli minibüs e-JEST’i tanıtıyor
Karsan, Avrupa'da tercih edilen elektrikli minibüsü e-JEST'in Seviye 4 teknolojisine sahip versiyonunu Busworld 2025'te dünyaya tanıtacak. Otonom e-JEST, insanı, şehri, gezegeni ve geleceği odağına alan tasarımıyla dikkati çekiyor. Dar sokaklar ve tarihi şehir merkezleri için özel olarak geliştirilen model, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle güvenli, çevreci ve verimli bir toplu ulaşım çözümü sunuyor.

Karsan, sürücüsüz elektrikli minibüs e-JEST’i tanıtıyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve kompakt boyutları sayesinde şehir içi ulaşıma yeni bir standart getiren Otonom e-JEST, Karsan'ın mobilite vizyonunun en güncel yansıması olarak öne çıkıyor.

TOPLU TAŞIMADA KURALLAR DEĞİŞECEK

Karsan, fuar kapsamında ayrıca Toyota ile stratejik işbirliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen modelini de tanıtacak. Sıfır emisyonlu uzun menzilli toplu ulaşım için önemli bir adım olan bu model, hidrojen teknolojisiyle yüksek konforu ve çevre dostu çözümleri bir araya getiriyor. Karsan'ın sürdürülebilir mobilite vizyonu doğrultusunda geliştirilen e-ATA Hidrojen, toplu taşımada geleceğin standartlarını bugünden sunuyor.

Karsan, sürücüsüz elektrikli minibüs e-JEST’i tanıtıyor

100 BİN KİLOMETREDEN FAZLA SÜRÜŞ

Avrupa ve Amerika'da 2021'den bu yana gerçek yol koşullarında kullanılan Otonom e-ATAK, bugüne kadar 100 bin kilometreden fazla sürüş yaptı ve 35 binin üzerinde yolcu taşıdı.

Karsan, sürücüsüz elektrikli minibüs e-JEST’i tanıtıyor

Üniversite kampüslerinden şehir içi hatlara, Norveç tünellerinden zorlu iklim koşullarına kadar farklı senaryolarda başarıyla hizmet veren Otonom e-ATAK, Karsan'ın Seviye 4 otonom teknolojideki yerini pekiştiriyor. Model, Busworld 2025'te Karsan standında sergilenecek ve fuar dış alanında test sürüşü deneyimi sunacak.

ETİKETLER
#otonom sürüş
#Elektrikli Minibüs
#E-jest
#Busworld 2025
#Sürdürülebilir Mobilite
#Hidrojen Teknolojisi
#Karsan
#Ekonomi
