Karsan, sürücüsüz elektrikli minibüs e-JEST’i tanıtıyor

Karsan, Avrupa'da tercih edilen elektrikli minibüsü e-JEST'in Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip versiyonunu Busworld 2025'te dünyaya tanıtacak. Otonom e-JEST, insanı, şehri, gezegeni ve geleceği odağına alan tasarımıyla dikkati çekiyor. Dar sokaklar ve tarihi şehir merkezleri için özel olarak geliştirilen model, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle güvenli, çevreci ve verimli bir toplu ulaşım çözümü sunuyor.

Yüksek manevra kabiliyeti ve kompakt boyutları sayesinde şehir içi ulaşıma yeni bir standart getiren Otonom e-JEST, Karsan'ın mobilite vizyonunun en güncel yansıması olarak öne çıkıyor.

TOPLU TAŞIMADA KURALLAR DEĞİŞECEK

Karsan, fuar kapsamında ayrıca Toyota ile stratejik işbirliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen modelini de tanıtacak. Sıfır emisyonlu uzun menzilli toplu ulaşım için önemli bir adım olan bu model, hidrojen teknolojisiyle yüksek konforu ve çevre dostu çözümleri bir araya getiriyor. Karsan'ın sürdürülebilir mobilite vizyonu doğrultusunda geliştirilen e-ATA Hidrojen, toplu taşımada geleceğin standartlarını bugünden sunuyor.

100 BİN KİLOMETREDEN FAZLA SÜRÜŞ

Avrupa ve Amerika'da 2021'den bu yana gerçek yol koşullarında kullanılan Otonom e-ATAK, bugüne kadar 100 bin kilometreden fazla sürüş yaptı ve 35 binin üzerinde yolcu taşıdı.

Üniversite kampüslerinden şehir içi hatlara, Norveç tünellerinden zorlu iklim koşullarına kadar farklı senaryolarda başarıyla hizmet veren Otonom e-ATAK, Karsan'ın Seviye 4 otonom teknolojideki yerini pekiştiriyor. Model, Busworld 2025'te Karsan standında sergilenecek ve fuar dış alanında test sürüşü deneyimi sunacak.