Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Kimse yüzüne bakmıyordu: Altından fazla kazandırdı, yatırımcıyı coşturdu

Türkiye’de bir zamanlar yatırımcıların pek ilgi göstermediği gümüş, bu yıl bambaşka bir tablo çizdi.

Kimse yüzüne bakmıyordu: Altından fazla kazandırdı, yatırımcıyı coşturdu
Yusuf Özgür Bülbül
27.08.2025
21:01
27.08.2025
21:01

sektöründen gelen yoğun talep ve jeopolitik belirsizlikler, gümüşe güvenli liman algısı kazandırdı. Sonuç olarak, yılbaşından bu yana yüzde 31 değer kazanan , getiride altını geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların dışında gümüş gibi diğer değerli metallere yönelmesini hızlandırdı. Bu da yükselişi destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Kimse yüzüne bakmıyordu: Altından fazla kazandırdı, yatırımcıyı coşturdu

ALTINI SOLLADI

Hem hem de sanayide kritik bir hammadde olan gümüş, bugün saat 12.00 itibarıyla 38,38 dolardan işlem gördü. Yıla 29,24 dolardan başlayan fiyat, sekiz ayda yüzde 31’in üzerinde artış kaydetti.

Aynı saatlerde ons altın 3 bin 348 dolar seviyesinde seyretti. 2024 başında 2 bin 623 dolardan işlem gören altın ise yüzde 28 yükseliş gösterdi. Böylece gümüş, yılın ilk sekiz ayında yatırımcısına altından daha fazla kazanç sağlamış oldu.

