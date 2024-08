Kırmızı et fiyatları düştü! Her ay 2 kez zamlanan et fiyatları rahatlattı

10 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:01

Kırmızı et fiyatlarında gerileme yaşandı. Her ay 2 kez zamlanan et fiyatlarındaki düşüş sonrasında vatandaş rahat bir nefes aldı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde dana ve kuzu eti fiyatları listelendi. İşte Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre güncel kırmızı et fiyatları.

KIRMIZI ET FİYATLARI DÜŞTÜ

Kırmızı et fiyatlarındaki düşüş etiketlere yansıdı.

Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi et fiyatları geçtiğimiz haftaya göre geriledi.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi kesimhanelerden alınan haftalık yağsız dana ve yağsız kuzu et fiyatlarını açıkladı.

GÜNCEL ET FİYATLARI

Yaklaşık 15 TL’lik bir düşüş yapılan fiyatlarda dana ve kuzu fiyatı olarak bölge bölge listelendi.

Bir önceki aya göre maksimum düşüş 11,80 TL oldu.