Kritik veri açıklandı: ABD büyüme rakamları açıklandı

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte başlangıçta tahmin edilenden daha hızlı büyüdü. Ticaret Bakanlığı 2. Çeyrek GSYH'nın yüzde 3,0'lık ön tahmine kıyasla yüzde 3,3 oranında arttığını ve yüzde 3,1'lik piyasa beklentisini aştığını bildirdi. Yukarı yönlü revizyon, daha güçlü tüketici harcamaları ve şirket karlarındaki iyileşmeden kaynaklandı. Reel nihai satışlar yüzde 6,8 oranında artarak yüzde 6,3'lük önceki tahmine göre önemli ölçüde yükseldi ve güçlü temel talebe işaret etti.

ABD ekonomik faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları yüzde 1,6 artarak daha önce bildirilen yüzde 1,4'lük orana göre iyileşme gösterdi. Bu arada şirket kârları da toparlanarak ilk çeyrekteki yüzde 0,8'lik düşüşün ardından 2. çeyrekte yüzde 1,4 arttı.

Enflasyon göstergeleri karışık sinyaller verdi. GSYH deflatörü ya da zincirleme ağırlıklı fiyat endeksi beklentilere paralel olarak yüzde 2,0 arttı. Önemli bir enflasyon göstergesi olan PCE Fiyat Endeksi hafif bir düşüşle yüzde 2,1'den yüzde 2,0'a revize edilirken, gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE Fiyat Endeksi yüzde 2,5 ile yüzde 2,6'lık konsensüs tahmininin hemen altında sabit kaldı.

Satın Alma Fiyat Endeksi bir önceki yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e geriledi.