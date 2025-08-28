Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kritik veri açıklandı: ABD büyüme rakamları açıklandı

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,3'le beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Analistler 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 artması bekliyordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kritik veri açıklandı: ABD büyüme rakamları açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 16:13

ikinci çeyrekte başlangıçta tahmin edilenden daha hızlı büyüdü. Ticaret Bakanlığı 2. Çeyrek 'nın yüzde 3,0'lık ön tahmine kıyasla yüzde 3,3 oranında arttığını ve yüzde 3,1'lik piyasa beklentisini aştığını bildirdi. Yukarı yönlü revizyon, daha güçlü ve şirket karlarındaki iyileşmeden kaynaklandı. Reel nihai satışlar yüzde 6,8 oranında artarak yüzde 6,3'lük önceki tahmine göre önemli ölçüde yükseldi ve güçlü temel talebe işaret etti.

ABD ekonomik faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları yüzde 1,6 artarak daha önce bildirilen yüzde 1,4'lük orana göre iyileşme gösterdi. Bu arada şirket kârları da toparlanarak ilk çeyrekteki yüzde 0,8'lik düşüşün ardından 2. çeyrekte yüzde 1,4 arttı.

Kritik veri açıklandı: ABD büyüme rakamları açıklandı

göstergeleri karışık sinyaller verdi. GSYH deflatörü ya da zincirleme ağırlıklı fiyat endeksi beklentilere paralel olarak yüzde 2,0 arttı. Önemli bir enflasyon göstergesi olan PCE Fiyat Endeksi hafif bir düşüşle yüzde 2,1'den yüzde 2,0'a revize edilirken, gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE Fiyat Endeksi yüzde 2,5 ile yüzde 2,6'lık konsensüs tahmininin hemen altında sabit kaldı.

Satın Alma Fiyat Endeksi bir önceki yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e geriledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem! BDDK harekete geçti: Bankalara rekor ceza kapıda
Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap
Memur ve emekliye enflasyon farkı! 2 yıllık zam oranları kesinleşti: İşte ocak ayı maaş hesapları
ETİKETLER
#enflasyon
#gsyh
#abd ekonomisi
#tüketici harcamaları
#Şirket Karlılığı
#Tüketici İndeksi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.