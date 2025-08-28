Kredi kartı limitlerinde yeni dönem! BDDK harekete geçti: Bankalara rekor ceza kapıda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitleri konusunda yeni bir adım attı. Yapılan denetimlerde, bazı bankaların müşterilerinin aylık gelirlerini gerçekte olduğundan yüksek göstererek limit artırımı yaptığı tespit edildi. Kurum, bu uygulamaların devam etmesi halinde ilgili bankalara hem idari yaptırım hem de para cezası uygulanacağını bildirdi.

MEVZUATA AYKIRI YOLLAR KULLANILDI

Son dönemde kredi kartı harcamalarına yönelik sınırlamalar sıkılaştırılırken, bazı bankaların söz konusu kısıtlamaları aşmak için mevzuata aykırı yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Yürürlükteki düzenlemelere göre kart limitleri, kişinin beyan edilen aylık gelirinin en fazla dört katı olabiliyor. Ancak incelemelerde, bazı bankaların gelir bilgisini sistemde yanlış güncelleyerek bu sınırın üzerinde limit tanımladığı belirlendi.

MÜŞTERİLER DURUMU FARK EDİP ŞİKÂYET ETTİ

Çok sayıda kullanıcı, bankaların mobil uygulamalarına giriş yaptığında gelir bilgilerinin kendilerinden onay alınmadan artırıldığını fark etti. Limitlerinin habersiz bir şekilde yükseltildiğini gören müşteriler, durumu BDDK’ya bildirerek şikâyetçi oldu.

“CEZA YOLDA” MESAJI VERİLDİ

Gelen ihbarlar sonrası bankalara resmi yazı gönderen BDDK, usulsüz gelir artırımı ve buna bağlı olarak yapılan limit yükseltmelerinin kesinlikle kabul edilmeyeceğini vurguladı. Kurum, bu uygulamaları sürdüren bankaların ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.