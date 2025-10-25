Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

‘Kullan-atma’ bardaklara 4,5 milyon dolarlık yatırım!

Türkiye'de yeniden doldurulabilir (refill) ambalaj dönemi, SEM Plastik'in 4,5 milyon dolarlık yatırımla ürettiği kahve bardakları ile başladı. SEM Plastik, 'kullan-at' tüketim kültürüne çevreci bir alternatif sunan ve 'kullan-atma' olarak yükselişe geçen bu dönüşümü çevre ülkelere ve ardından dünyaya taşımayı hedefliyor. Türkiye’de refill modelinin ilk uygulayıcısının kendileri olduğunu belirten SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu pazar önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyen alanlarından biri olacak. Refill sadece çevresel bir tercih değil, artık zorunluluk haline geliyor.” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
‘Kullan-atma’ bardaklara 4,5 milyon dolarlık yatırım!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 13:27

Bu yıl 22–25 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 80 binden fazla ziyaretçinin katıldığı Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda, SEM Plastik’in geliştirdiği yeniden kullanılabilir kahve bardakları büyük ilgi gördü. Kullan-at tüketim kültürüne çevreci bir alternatif sunan SEM Plastik, 4,5 milyon dolarlık yatırımla yeniden doldurulabilir (refill) pazarına girerek ürettiği kahve bardakları ile bu alandaki ilk yerli üretici oldu.

Türkiye’de bu ürünü ilk kez endüstriyel bir ölçekte ürettiklerini ve 4,5 milyon dolarlık makine otomasyon hattı kurduklarını ifade eden SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "Bu yatırım neredeyse bir fabrika büyüklüğünde. Yani sadece bir ürün değil, tamamen yeni bir üretim modeli kurduk." dedi.

‘Kullan-atma’ bardaklara 4,5 milyon dolarlık yatırım!

DÜNYA DEVLERİ REFİLL SİSTEMİNE YÖNELİYOR

Eroğlu, dünya devlerinin de refill sistemine yöneldiğini hatırlatarak, ‘“Kullan-at’ kavramı yerini ‘kullan-atma’ya bırakıyor. Örneğin global bir kahve zinciri bu bardakları teşvik etmek için kampanya başlattı. Belirledikleri üründen alan tüketicilere bu bardak ücretsiz verilmeye başlandı. Ayrıca bardakla geri gelen müşterinin indirimli kahve alacağı sistem ise devreye alınıyor. Türkiye’de refill modelinin ilk uygulayıcısı biz olduk. Bu pazar önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyen alanlarından biri olacak. Refill sadece çevresel bir tercih değil, artık zorunluluk haline geliyor.”

Bu ürünü sadece Türkiye için geliştirmediklerini ve komşu ülkelerden başlayarak tüm dünyaya satış hedeflediklerini kaydeden Eroğlu, refill bardakların yalnızca bir ürün değil, bir dönüşüm hareketi olduğuna dikkat çekti. Eroğlu, şu anda global markalardan bazılarıyla çalıştıklarını, aynı sistem üzerinden diğer kahve ve fast food zincirlerinin de yakında bu uygulamaya geçmesini beklediklerini ifade etti. SEM standını ziyaret eden katılımcıların refill ürünleri bizzat test ettiğini anlatan Eroğlu, “Bardağımızla kahve ikram ettik, sonra geri getirip yıkadık ve tekrar kullandık. Dayanıklı, ekonomik ve çevreci bir çözüm sunduğumuz için büyük memnuniyet gördük. Bu, gerçek bir döngüsel ekonomi örneği ve herkes için kazan-kazan modeli.” dedi.

Eroğlu, 2026’da yürürlüğe girecek Avrupa Birliği PPWR düzenlemesinin ve bu dönüşümü desteklediğini belirterek, AB'nin markalara raflarında çok kullanımlı ambalaj bulundurma zorunluluğu getirdiğini kaydetti. Eroğlu, Türkiye’de henüz bu yükümlülük olmasa da global zincirlerle çalışan firmaların şimdiden bu standartlara hazır olması gerektiğine dikkat çekti.

17 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

SEM Plastik’in yatırım yaptığı yeniden kullanılabilir bardak segmenti, küresel ölçekte hızla büyüyor. Araştırma kuruluşu Research Nester’a göre küresel refill pazarı 2024 yılında 17,19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2037 yılına kadar 35,78 milyar doları aşması, yıllık bileşik büyüme oranının ise yüzde 5,8 olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yatırımcısına yüzde 95 kazandırdı! İşte borsanın şampiyon futbol kulübü
ETİKETLER
#Yeniden Kullanılabilir Bardaklar
#Sem Plastik
#Refill
#Çevresel Kalıtım
#Döngüsel Ekonomi
#Ambalaj Fuarı
#Avrasya Ambalaj İstanbul
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.