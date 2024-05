Kurban Bayramı öncesi tatile gidecekler dikkat! Otobüs bileti fiyatlarında ‘4 ay' sınırı

30 May 2024 13:29 - Güncelleme : 30 May 2024 13:42

Kurban Bayramı'nda artan seyahatlerin şehirler arası otobüs seferlerini de etkilemesi bekleniyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine yönelik şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce almasını önerdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı öncesinde sektör olarak yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

"OKULLARIN KAPANDIĞI HAFTA KURBAN BAYRAMI TATİLİ DE BAŞLAYACAK"

Bu yıl okulların kapandığı hafta Kurban Bayramı tatilinin başlayacağına işaret eden Yıldırım, ülke genelinde seyahatlerin bu dönemde yoğunlaşacağını söyledi. Yıldırım, artan seyahatlerin otobüs seferlerini de etkileyeceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: Eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da sona erecek, 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacak. Otobüs seferlerinde yoğunluk 12 Haziran'dan itibaren artacak. Şu an bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı.

BİLETLERİN GİDİŞ-DÖNÜŞ OLARAK ALINMASINI TAVSİYESİ

Bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor. Hatta biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacak. Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyoruz. Otobüslere 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini belirten Yıldırım, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeyle turizm belgeli araçlar da yolcu taşımacılığında kullanılacak. Ek seferler düzenlemek için Bakanlıkça izin verilmesini bekliyoruz." dedi.

"BELİRLENEN FİYATIN SINIRININ ÜZERİNDE BİLET SATIŞI YAPILAMAZ"

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini dile getirerek, bu konuda da vatandaşları şu sözlerle uyardı: Şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim uygulanıyor. Firmalar, yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz. Yıldırım, bilet fiyatları için her firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ayrı ayrı başvurduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Şehirlerarası yolcu taşıma firmaları her 4 ayda bir kendi fiyatlarını belirler. Bu rakamın üzerinde satış yapılan her bir bilet için 2 bin 600 lira ceza yazılır. Bu rakamın yüzde 30'unun altında bilet satmak da yasaktır.