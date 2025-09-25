Lider patronlardan afetlere hazır şehirler için güç birliği

Lider Patronlar buluşması, yeni sezonuna afetlere hazırlık ve dayanıklı şehirler gündemiyle güçlü bir başlangıç yaptı. İş dünyasının liderleri, deprem ve diğer afetlere karşı şehirlerin daha güvenli hale getirilmesi için yenilikçi yaklaşımlar ve iş birliği modellerini tartıştı. Etkinlikte, sürdürülebilir kentsel planlama, teknoloji kullanımı ve kamu-özel sektör iş birliğinin önemi vurgulandı.

İş dünyasının 400’ü aşkın seçkin temsilcisini bir araya getiren Lider Patronlar Birliği, yeni sezon açılış galasını 24 Eylül 2025 Çarşamba günü Taşyapı iş birliğiyle İstanbul Şişli’deki Taşyapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi.

“Deprem ve Afetlere Hazır Şehirler Buluşması” temasıyla gerçekleşen organizasyon, hem iş dünyasının vizyonunu hem de birlik ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde ortaya koydu. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, kıymetli iş insanları ve basın mensuplarının katıldığı etkinlik, 2025-2026 sezonu için görkemli bir başlangıç oldu.

Etkinliğin onur konuğu, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı oldu. “Mahalle bazında kentsel dönüşüm ile Türkiye Yüzyılının inşasına yeni bir soluk” başlıklı konuşmasında, kentsel dönüşümün yalnızca binaları yenilemek değil; mahalle kültürünü koruyarak yaşam kalitesini artırmak olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’nin geleceği, mahalle mahalle güçlendirilmiş şehirlerden geçiyor” diyen Turanlı, bu yaklaşımın hem toplumsal dayanışmayı hem de afetlere hazırlığı güçlendireceğini vurguladı.

Lider Patronlar Birliği Başkanı Mustafa Karademir ise konuşmasında ekonomik zorluklara rağmen iş dünyasının dayanışma ile daha güçlü yarınlara ilerleyeceğini belirterek, “Birimizin başarısı hepimizin başarısıdır. Biz bilgimizi paylaşarak yalnızca bireysel değil, kolektif bir yükselişi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Buluşma kapsamında üyeler,Taşyapı’nınŞişli’de yükselen projesini yerinde inceledi. Japon standartlarında yürütülen inşaat kalitesi,20 bin zeytin ağacını kapsayan yeşil yaşam projesi, geniş yeşil alanları ve afet dönemlerinde kullanılmak üzere planlanan sığınak ile toplanma alanları bizlerden tam not aldı.100 dönümlük geniş arazinin yaklaşık 90 dönümünü yeşil ve aktif sosyal alanlara ayrılan proje,modern şehircilik vizyonunun örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

“Binaların yapım kalitesi ve güvenlik önlemleri gerçekten etkileyici. Bu projeyi görmek güven veren bir yatırımın işareti” diyen bir katılımcı, projenin teknik yönünü övdü. Başka bir iş insanı ise yeşil alanlar ve çevre düzenlemesine dikkat çekerek, “Şehir içinde böyle nefes alanları yaratmak hem mahalleye değer katıyor hem de yaşam kalitesini yükseltiyor” yorumunu yaptı.

Afet hazırlıkları konusunda da beğenilerini dile getiren katılımcılar, “Sadece estetik değil, güvenliği de ön planda tutan bir proje bu. 500 bin kişiye hizmet edecek sığınak ve toplanma alanları, şehircilikte örnek bir yaklaşım” ifadelerini kullandı. Katılımcılar, projenin İstanbul’un geleceği için önemli bir model olduğunu vurguladı.

Program sabah saatlerinde karşılama ve kayıt ile başladı. B2B görüşmelerin ardından açılış konuşmaları ve sunumlarla devam eden buluşmada, katılımcılar hem sektörel iş birliklerini değerlendirme fırsatı buldu hem de yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda toplu fotoğraf çekimi yapılırken, davetliler için serbest zaman ayrıldı. Yoğun katılımın sağlandığı organizasyon, iş dünyasında sezonun en önemli başlangıçlarından biri olarak kayıtlara geçti.Başkan Karademir:“Bizi kusursuz ağırlayan ve etkinlik alanını hizmetimize sunanTaşyapıAilesi’ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın EmrullahTuranlı’yaşükranlarımızı sunuyorum. Sağladıkları destek, iş dünyamızın birlik ve beraberlik ruhuna büyük katkı sağlamıştır.” dedi.