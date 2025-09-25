Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Lider patronlardan afetlere hazır şehirler için güç birliği

Lider Patronlar, yeni sezonu “Deprem ve Afetlere Hazır Şehirler” temasıyla açtı. İş dünyasının önde gelen isimleri, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak için bir araya gelerek, sürdürülebilir çözümler ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lider patronlardan afetlere hazır şehirler için güç birliği
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 16:33

Lider Patronlar buluşması, yeni sezonuna afetlere hazırlık ve dayanıklı şehirler gündemiyle güçlü bir başlangıç yaptı. İş dünyasının liderleri, deprem ve diğer afetlere karşı şehirlerin daha güvenli hale getirilmesi için yenilikçi yaklaşımlar ve modellerini tartıştı. Etkinlikte, sürdürülebilir kentsel planlama, teknoloji kullanımı ve kamu-özel sektör iş birliğinin önemi vurgulandı.

Lider patronlardan afetlere hazır şehirler için güç birliği

İş dünyasının 400’ü aşkın seçkin temsilcisini bir araya getiren Lider Patronlar Birliği, yeni sezon açılış galasını 24 Eylül 2025 Çarşamba günü Taşyapı iş birliğiyle İstanbul Şişli’deki Taşyapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi.

“Deprem ve Afetlere Hazır Şehirler Buluşması” temasıyla gerçekleşen organizasyon, hem iş dünyasının vizyonunu hem de birlik ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde ortaya koydu. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, kıymetli iş insanları ve basın mensuplarının katıldığı etkinlik, 2025-2026 sezonu için görkemli bir başlangıç oldu.

Etkinliğin onur konuğu, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı oldu. “Mahalle bazında ile Türkiye Yüzyılının inşasına yeni bir soluk” başlıklı konuşmasında, kentsel dönüşümün yalnızca binaları yenilemek değil; mahalle kültürünü koruyarak yaşam kalitesini artırmak olduğuna dikkat çekti.

Lider patronlardan afetlere hazır şehirler için güç birliği

“Türkiye’nin geleceği, mahalle mahalle güçlendirilmiş şehirlerden geçiyor” diyen Turanlı, bu yaklaşımın hem toplumsal dayanışmayı hem de afetlere hazırlığı güçlendireceğini vurguladı.

Lider Patronlar Birliği Başkanı Mustafa Karademir ise konuşmasında ekonomik zorluklara rağmen iş dünyasının dayanışma ile daha güçlü yarınlara ilerleyeceğini belirterek, “Birimizin başarısı hepimizin başarısıdır. Biz bilgimizi paylaşarak yalnızca bireysel değil, kolektif bir yükselişi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Buluşma kapsamında üyeler,Taşyapı’nınŞişli’de yükselen projesini yerinde inceledi. Japon standartlarında yürütülen inşaat kalitesi,20 bin zeytin ağacını kapsayan yeşil yaşam projesi, geniş yeşil alanları ve afet dönemlerinde kullanılmak üzere planlanan sığınak ile toplanma alanları bizlerden tam not aldı.100 dönümlük geniş arazinin yaklaşık 90 dönümünü yeşil ve aktif sosyal alanlara ayrılan proje,modern vizyonunun örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Lider patronlardan afetlere hazır şehirler için güç birliği

“Binaların yapım kalitesi ve güvenlik önlemleri gerçekten etkileyici. Bu projeyi görmek güven veren bir yatırımın işareti” diyen bir katılımcı, projenin teknik yönünü övdü. Başka bir iş insanı ise yeşil alanlar ve çevre düzenlemesine dikkat çekerek, “Şehir içinde böyle nefes alanları yaratmak hem mahalleye değer katıyor hem de yaşam kalitesini yükseltiyor” yorumunu yaptı.

Afet hazırlıkları konusunda da beğenilerini dile getiren katılımcılar, “Sadece estetik değil, güvenliği de ön planda tutan bir proje bu. 500 bin kişiye hizmet edecek sığınak ve toplanma alanları, şehircilikte örnek bir yaklaşım” ifadelerini kullandı. Katılımcılar, projenin İstanbul’un geleceği için önemli bir model olduğunu vurguladı.

Lider patronlardan afetlere hazır şehirler için güç birliği

Program sabah saatlerinde karşılama ve kayıt ile başladı. B2B görüşmelerin ardından açılış konuşmaları ve sunumlarla devam eden buluşmada, katılımcılar hem sektörel iş birliklerini değerlendirme fırsatı buldu hem de yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda toplu fotoğraf çekimi yapılırken, davetliler için serbest zaman ayrıldı. Yoğun katılımın sağlandığı organizasyon, iş dünyasında sezonun en önemli başlangıçlarından biri olarak kayıtlara geçti.Başkan Karademir:“Bizi kusursuz ağırlayan ve etkinlik alanını hizmetimize sunanTaşyapıAilesi’ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın EmrullahTuranlı’yaşükranlarımızı sunuyorum. Sağladıkları destek, iş dünyamızın birlik ve beraberlik ruhuna büyük katkı sağlamıştır.” dedi.

ETİKETLER
#iş birliği
#kentsel dönüşüm
#şehircilik
#Lider Patronlar Birliği
#Afet Hazırlık
#Dayanıklı Şehirler
#Sürdürülebilir Kent
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.