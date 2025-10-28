Menü Kapat
Lukoil'den uluslararası satış kararı! Türkiye'de 600'den fazla akaryakıt istasyonu var

Ekim 28, 2025 09:27
Lukoil'den uluslararası satış kararı! Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var

Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Lukoil, ABD’nin yeni yaptırımları sonrası uluslararası varlıklarını elden çıkarmayı planladığını açıkladı. İşte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede akaryakıt istasyonları işleten şirketin kararının detayları ve yansımaları...

 




 

 

ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinin ardından Rus şirket Lukoil'den dikkat çeken bir hamle geldi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede akaryakıt istasyonları işleten şirket, varlıklarını satma kararı aldıklarını duyurdu.

 

 

Söz konusu şirketin ve iştiraklerinin yaptırım listesine eklenmesi, özellikle Lukoil'in Rusya dışındaki girişimlerinin kriz yaşamasına neden oldu. Petrol devi dün yaptığı açıklama ile Rusya dışındaki varlıklarının satışa çıkarıldığını resmen ilan etti. 

TÜRKİYE'DE 600'DEN FAZLA İSTASYONU VAR

Türkiye pazarına 2008 yılında dahil olan ve 500 milyon doların üzerinde bir bedelle Akpet'i bünyesine katan Lukoil'in halihazırda ülke genelinde işletmekte olduğu 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunuyor. 

POTANSİYEL ALICILARIN TEKLİFLERİ BEKLENİYOR

Şirketin internet sitesinden yayınlanan basın açıklamasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetini bildirmektedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başladı."

