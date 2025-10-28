Lukoil'den uluslararası satış kararı! Türkiye'de 600'den fazla akaryakıt istasyonu var

ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinin ardından Rus şirket Lukoil'den dikkat çeken bir hamle geldi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede akaryakıt istasyonları işleten şirket, varlıklarını satma kararı aldıklarını duyurdu.



