TGRT Haber
22°
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayındaki yüzde 22,84 seviyesinden Eylül ayında yüzde 22,25'e geriledi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 10:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), eylül ayına ilişkin beklentilerini açıkladı. Verilere göre, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon tahminlerinde bir önceki aya kıyasla gerileme görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 22,84 iken, eylülde yüzde 22,25'e indi. Reel sektörün tahminleri yüzde 37,70'ten yüzde 36,80'e, hanehalkının beklentileri ise yüzde 54,07'den yüzde 52,99'a geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Öte yandan, tüketici fiyatlarının aynı hızda ya da daha hızlı artacağını öngören hanehalkı oranı ağustosta yüzde 72,45 iken, eylülde yüzde 72,65'e çıktı. Buna karşın fiyatların aynı kalacağını, düşeceğini veya daha düşük oranda artacağını düşünenlerin oranı yüzde 27,55'ten yüzde 27,35'e indi.

