Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 100 baz puan indirerek 39,50 seviyesine çekti. Banka bir önceki ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5 bandına indirmişti.

Cumhuriyeti Merkez Bankası(), Eylül ayı (PPK) toplantısında politika faizi ile ilgili kararını verdi. Banka ekim ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50 seviyesine çekti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

'DEZENFLASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİRECEK'

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

BEKLENTİ ANKETİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5'tan yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyordu. Türkiye CumhuriyetMerkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitti. Banka, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5e çekmişti.

