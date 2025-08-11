Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, 8 Ağustos ile biten haftada rekor bir artış göstererek tarihi zirveye çıktı. Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan elde edilen hesaplamalara göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar olan brüt rezervler, bir haftada 5.4 milyar dolar artarak 174.3 milyar dolara yükseldi.

Bu yükselişle birlikte TCMB, yıl başından bu yana brüt rezervlerinde toplamda 12.9 milyar dolarlık bir artış yakalamış oldu.

NET REZERV 67.7 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

TCMB'nin brüt rezervlerindeki artışın yanı sıra net rezervlerde de önemli bir yükseliş yaşandı. Bir önceki hafta 63.2 milyar dolar seviyesinde olan net uluslararası rezervlerin, 8 Ağustos haftasında 4.5 milyar dolarlık bir artışla 67.7 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor.

Rezervlere ilişkin nihai ve kesin verilerin 14 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.