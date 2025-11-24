Merkez Bankası'ndan dijital TL açıklaması

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci fazına ilişkin güncel ilerlemeleri açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci faz çalışmalarına ilişkin güncel durumu kamuoyu ile paylaştı.
24 Kasım 2025 tarihli basın duyurusunda, projenin araştırma-geliştirme sürecinin sürdüğü ve özellikle programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ile birlikte çalışabilirlik konularında ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada, Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu’nun yayımlandığı duyurularak, rapora TCMB’nin internet sitesinden erişilebileceği ifade edildi. TCMB, dijital para çalışmalarına ilişkin gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
