Mevduatta son durum: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 100 baz puan indirerek 39,50 seviyesine çekti. Banka bir önceki ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5 bandına indirmişti.
Peki bu karar mevduat faizlerinde de indirim olarak yansıyacak mı? Uzmanlar 100 baz puanlık 'sembolik' indirimin mevduat getirisinde bir kayba yol açmayacağını düşünüyor.
İşte banka banka 250 bin TL'nin aylık mevduat getirisi!
AKBANK
Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 7.775 TL
Vade Sonu Tutar 257.775 TL
TEB
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 8.318 TL
Vade Sonu Tutar 258.318 TL
ODEA
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 8.137 TL
Vade Sonu Tutar 258.137 TL
ING
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 8.499 TL
Vade Sonu Tutar 258.499 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı %42,64
Net Getiri 7.710 TL
Vade Sonu Tutar 257.710 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı %42,00
Net Getiri 7.595 TL
Vade Sonu Tutar 257.595 TL
QNB
Faiz Oranı %46,25
Net Getiri 8.363 TL
Vade Sonu Tutar 258.363 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %43,50
Net Getiri 7.866 TL
Vade Sonu Tutar 257.866 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı %41,50
Net Getiri 7.504 TL
Vade Sonu Tutar 257.504 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı %34,50
Net Getiri 6.238 TL
Vade Sonu Tutar 256.238 TL
EN PARA
Faiz Oranı %39,50
Net Getiri 7.142 TL
Vade Sonu Tutar 257.142 TL