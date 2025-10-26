Mevduatta son durum: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 100 baz puan indirerek 39,50 seviyesine çekti. Banka bir önceki ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5 bandına indirmişti.

Peki bu karar mevduat faizlerinde de indirim olarak yansıyacak mı? Uzmanlar 100 baz puanlık 'sembolik' indirimin mevduat getirisinde bir kayba yol açmayacağını düşünüyor.

İşte banka banka 250 bin TL'nin aylık mevduat getirisi!