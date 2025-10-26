Mevduatta son durum: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Menü Kapat
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 100 baz puan indirerek 39,50 seviyesine çekti. Banka bir önceki ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5 bandına indirmişti. 

Peki bu karar mevduat faizlerinde de indirim olarak yansıyacak mı? Uzmanlar 100 baz puanlık 'sembolik' indirimin mevduat getirisinde bir kayba yol açmayacağını düşünüyor.

İşte banka banka 250 bin TL'nin aylık mevduat getirisi!

 

 

 

2

AKBANK

Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 7.775 TL
Vade Sonu Tutar 257.775 TL

3

TEB

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 8.318 TL

Vade Sonu Tutar 258.318 TL

4

ODEA 

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 8.137 TL

Vade Sonu Tutar 258.137 TL

5

ING 

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 8.499 TL

Vade Sonu Tutar 258.499 TL

6

HAYAT FİNANS 

Kâr Payı %42,64

Net Getiri 7.710 TL

Vade Sonu Tutar 257.710 TL


 

7

GARANTİ BANKASI 

Faiz Oranı %42,00

Net Getiri 7.595 TL

Vade Sonu Tutar 257.595 TL


 

8

QNB

Faiz Oranı %46,25

Net Getiri 8.363 TL

Vade Sonu Tutar 258.363 TL


 

9

DENİZBANK 

Faiz Oranı %43,50

Net Getiri 7.866 TL

Vade Sonu Tutar 257.866 TL

10

YAPI KREDİ 

Faiz Oranı %41,50

Net Getiri 7.504 TL

Vade Sonu Tutar 257.504 TL

11

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz Oranı %34,50

Net Getiri 6.238 TL

Vade Sonu Tutar 256.238 TL

12

EN PARA 

Faiz Oranı %39,50

Net Getiri 7.142 TL

Vade Sonu Tutar 257.142 TL


 

